AMD Ryzen 9000X3D nie w tym roku. Trzeba czekać

Niestety nie mamy dobrych wieści dla fanów AMD, którzy czekali ze złożeniem komputera na nowe procesory z pamięcią 3D V-Cache. Szybko się one nie pojawią.

Procesory AMD Ryzen 9000, które chwilę temu debiutowały na rynku, nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Skok wydajności okazał się niewielki, zwłaszcza w grach, a cenowo wychodzi znacznie drożej niż w przypadku starszej generacji AMD Ryzen 7000 czy konkurencyjnych układów Intela.

AMD Ryzen 9000X3D w sklepach dopiero w kwietniu 2025?

Potwierdzają to słabe wyniki sprzedaży, decyzja AMD o podniesieniu TDP czy fakt sprzedawania nowszych modeli poniżej cen sugerowanych. Wiele osób zapowiedziało, że wstrzymuje się z zakupami do premiery rodziny AMD Ryzen 9000X3D i Intel Arrow Lake-S. Będą one musiały uzbroić się w sporo cierpliwości.

Wcześniejsze informacje zakładały, że AMD Ryzen 9000X3D zobaczymy na rynku jeszcze w tym roku, prawdopodobnie we wrześniu. Najnowsze plotki wskazują jednak, że nowe procesory AMD zostaną zaprezentowane dopiero na początku przyszłego roku podczas targów CES 2025 w Las Vegas. Pokrywałoby się to z doniesieniami o przeniesieniu premiery płyt głównych B850 i B840.

Oczywiście prezentacja w styczniu nie oznacza natychmiastowej dostępności. Jeśli Czerwoni utrzymają tempo znane z poprzednich generacji, to jest szansa na zobaczenie AMD Ryzen 9000X3D w sklepach dopiero w kwietniu 2025. Pozwoliłoby to Amerykanom dopasować swoją ofertę do cen i możliwości Intel Core Ultra 200.

Aktualnie mówi się, że dostaniemy trzy modele - 8-rdzeniowy AMD Ryzen 7 9800X3D, 12-rdzeniowy AMD Ryzen 9 9900XD3 oraz 16-rdzeniowy AMD Ryzen 9 9950X3D. Wszystkie z nich wyposażone w pamięć 3D V-Cache, która przynosi spory skok wydajności w grach. Cen są nieznane, ale tanio z pewnością nie będzie.

Zobacz: SilverStone z nowymi chłodzeniami wodnymi. Ma być tanio

Zobacz: x-kom ma genialną promocję. Tylko, trzeba się spieszyć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: 9950pro@X, VideoCardz, oprac. własne