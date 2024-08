SilverStone z nowymi chłodzeniami wodnymi. Ma być tanio

Bez różnicy czy wolisz AMD, czy Intela. Jeśli planujesz złożenie cichego, chłodnego i niedrogiego PC to warto zainteresować się nowymi układami AiO od SilverStone.

Najnowsze procesory AMD oraz Intela oferują szalenie wysoką wydajność w grach i programach. Wszystko dzięki sporej liczbie rdzeni i wątków oraz wysokim taktowaniom. Niestety oznacza to również duży pobór mocy, a więc i wysokie temperatury pod obciążeniem. Zwłaszcza w przypadku wyżej pozycjonowanych modeli

SilverStone wspiera nadciągające gniazdo Intel LGA 1851

To właśnie dlatego w ostatnich latach na popularności zyskują gotowe układy chłodzenia cieczą, czyli zestawy All in One. Oferują one prosty montaż, atrakcyjny wygląd, niskie temperatury oraz dobrą kulturę pracy. A tak się składa, że SilverStone zaprezentował nową serię. Tajwańczycy zapewniają, że będzie przystępna cenowo.

SilverStone NovaPeak ARGB to AiO korzystające z aluminiowej chłodnicy o grubości 27 milimetrów, do wyboru są dwa modele - 240- i 360-milimetrowy. Wbudowana w blok CPU pompka to konstrukcja 3-fazowa i 6-polowa, co ma zapewnić długą i cichą pracę, nawet mimo maksymalnej prędkości do 3100 RPM.

Dołączone wentylatory rozpędzają się do 2200 RPM, oferując wydajność do 75,7 CFM, ciśnienie do 3,4 mmH 2 O oraz głośność do 33,1 dB(A). Można je łączyć ze sobą szeregowo co ułatwia poprowadzenie okablowania.

Zarówno w łopatkach wentylatorów, jak i bloko-pompce dostajemy ARGB LED. W zestawie nie zabrakło kontrolera podświetlenia. Wspierane są nowsze i starsze procesory, które korzystają z gniazd AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1851, 1700, 1200, 115x. Producent jednak nie zdradził maksymalnego TDP.

Seria SilverStone NovaPeak ARGB trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowane ceny ustalono na 99 dolarów (ok. 385 złotych) za wersję 240-milimetrową i 123 dolary (ok. 475 złotych) za wariant 360-milimetrowy. Należy pamiętać, że w Polsce może być nieco drożej ze względu na różnicę w podatkach.

Źródło zdjęć: SilverStone

Źródło tekstu: oprac. własne