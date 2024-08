Złe wieści dla fanów AMD. Tanie płyty główne zobaczymy później

Masz starszy PC? Planowałeś przesiadkę na najnowszą generację AMD? W takim razie musisz uzbroić się w cierpliwość, przynajmniej jeśli nie chcesz wydawać fortuny.

W tym miesiącu w sprzedaży pojawiły się procesory AMD Ryzen 9000 dla komputerów stacjonarnych. Mowa o architekturze Zen 5 oraz połączeniu litografii 4 i 6 nm od TSMC. Łącznie dostaliśmy cztery różne modele - Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X oraz Ryzen 9 9900X i Ryzen 9 9950X.

Płyty AMD B840 wyposażono w... PCIe 3.0!

Podobnie jak w przypadku generacji AMD Ryzen 7000 wykorzystywane gniazdo to AMD AM5, a więc nie ma konieczności wymieniania płyt głównych. Nie znaczy to jednak, że Czerwoni nie opracowali nowych chipsetów. Wygląda jednak na to, że trafią one na rynek znacznie później.

Z targów Gamescom 2024, gdzie w tym roku jest wyjątkowo dużo producentów sprzętu komputerowego, napływają informacje o premierze tańszych platform z układami AMD B850 i B840 dopiero w 2025 roku. Najdroższe płyty główne z chipsetami AMD X870(E) mają się jednak pojawić jeszcze w tym roku.

Powód opóźnienia jest tajemnicą, być może partnerzy Czerwonych chcą wpierw wyprzedać starsze modele. Jeśli chodzi o specyfikację to platformy AMD B850 mają być skierowane do przeciętnych kowalskich - dostaniemy tutaj możliwość OC dla CPU i RAMu oraz połączenie PCIe 4.0 dla GPU i PCIe 5.0 dla SSD.

Płyty AMD B840 będą całkowicie budżetowym rozwiązaniem, nadającym się głównie do komputerów biurowych. Potwierdza to zaoferowanie wyłącznie interfejsu PCI Express 3.0, które jest już archaicznym rozwiązaniem w 2024 roku oraz brak możliwości podkręcania procesora.

