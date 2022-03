AMD znowu za Intelem? Procesory Ryzen 7000 bedą gorsze!

Nowa generacja procesorów od AMD pojawi się jeszcze w tym roku. Im bliżej do premiery, tym więcej szczegółów wypływa na światło dzienne. Nie wszystkie z informacji są pozytywne - chociażby wzrost poboru mocy.

Najbliższe miesiące zapowiadają się na gorący okres dla AMD. Czerwoni w końcu szykują całe zatrzęsienie nowych produktów. Mowa głównie o odświeżonych kartach graficznych Radeon RX 6x50 oraz kolejnych modelach procesorów AMD Ryzen 5000 i 4000 dla gniazda AM4. Jednak to nie koniec nowości z USA.

Zarówno AMD, jak i Intel planują nowe CPU na Q3 2022

Pierwsze jednostki z kolejnej generacji procesorów w postaci serii AMD Ryzen 7000 również mają zadebiutować jeszcze w 2022 roku. Oficjalnie mówi się o trzecim kwartale. Zmian ma być sporo, a najważniejsza z nich to nowe gniazdo - AMD AM5 zamiast AM4 - i zrezygnowanie z budowy PGA na rzecz LGA, czyli piny znikną z CPU i pojawią się w socketcie. Dokładnie tak samo jak wygląda to obecnie u Intela.

Co jeszcze się zmieni? Cóż, znany i ceniony w branży z licznych trafnych przecieków Greymon55 twierdzi, że z zapotrzebowanie na moc. Topowa jednostka ma cechować się współczynnikiem TDP na poziomie 170 W. To sporo, biorąc pod uwagę, że obecny flagowiec to zaledwie 105 W.

To wymusi stosowanie większych, wydajniejszych i droższych układów chłodzenia. Niezbędnym minimum mogą się stać topowe rozwiązania wieżowe lub zestawy all in one (AiO) 280-milimetrowe i większe.

To samo źródło twierdzi również, że mimo wzrostu TDP nie doczekamy się większej liczby rdzeni. Nadal będzie to maksymalnie 16 rdzeni 32 wątki, a więc tyle samo co w dostępnym już od dawka w sklepach procesorze AMD Ryzen 9 5950X. Gdzie więc pójdzie cała moc? Zapewne w taktowania.

Jest to o tyle zaskakujące, że 13. generacja procesorów od Intela ma się pojawić w podobnym czasie, czyli pod koniec tego roku. Rodzina Raptor Lake ma zgodnie z dotychczasowymi informacjami zaoferować nawet 24-rdzenie i 32 wątki. Całość obsługiwana przez obecne płyty główne i gniazdo Intel LGA 1700.

Tym samym Intel wydaje się zostawiać AMD w tyle. Wpierw była to wydajność, następnie nowsze standardy jak pamięci RAM DDR5 oraz interfejs PCI Express 5.0, a teraz przyszła pora na liczbę rdzeni.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne