AMD liczyło na przełom, a wyszło jak zwykle

Światło dzienne ujrzała jedna z nowości, jaką AMD planowało dla procesorów Ryzen 7000. Jednak rozwiązanie okazało się totalnym niewypałem i z niego zrezygnowano.

Pierwsze procesory AMD Ryzen 7000 debiutowały na rynku 27 września 2022 roku. Przyniosły one spory skok wydajności oraz obsługę nowych technologii - m. in. moduły RAM DDR5 czy interfejs PCI Express 5.0. Taki postęp wymagał jednak zastosowania nowych płyt głównych wyposażonych w gniazdo AMD AM5.

Komora parowa AMD oferowała temperatury niższe o 1°C

Na szczęście AMD mimo zastosowania niecodziennego IHS (metalowy odpromiennik ciepła na krzemowym rdzeniu) zachowało zgodność ze starszymi układami chłodzenia dla AMD AM4. Innymi słowy konsumenci nie musieli wymieniać posiadanych już coolerów CPU. Wygląda jednak na to, że plany były inne.

Kanał Gamers Nexus miał okazję gościć w kwaterze głównej AMD w Austin (Texas, USA). Dzięki temu światło dzienne ujrzały liczne, nieznane do tej pory prototypy jak procesory Ryzen 9 5900X3D czy 5950X3D. Czerwoni pracowali jednak również nad przełomowym IHS dla nowej generacji.

AMD próbowało wymienić klasyczny IHS będącym kawałkiem niklowanej miedzi na komorę parową, której używa się w kartach graficznych i smartfonach. Okazało się jednak, że skok wydajności był mizerny - około 1°C mniej, a co gorsza niekonsekwentny. CPU potrafiły mieć w pewnych scenariuszach wyższą temperaturę.

Tym samym biorąc pod uwagę znacznie wyższy koszt komory parowej (nie podano dokładnych wartości) i minimalne różnice w temperaturze, Amerykanie uznali po prostu, że "gra jest niewarta świeczki". Szkoda, że pomysł nie wypalił. Miło jednak widzieć, że AMD eksperymentuje bo to najlepsza droga do innowacji. A ta zdecydowanie jest potrzebna, bo AMD Ryzen 7000 nie należą do chłodnych procesorów.

