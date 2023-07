Znamy wydajność procesora Intel Core i7-14700K. Szału nie ma

Jeśli czekasz na procesory Intel Core 14. generacji to możemy uchylić już rąbka tajemnicy na temat wydajności. Mowa o jednym z wyżej pozycjonowanych modeli.

Wczoraj informowaliśmy Was, że procesory Intel Raptor Lake Refresh mają pojawić się już w październiku. Dokładniej w 42 tygodniu, czyli między 17, a 23 października 2023. Wygląda jednak na to, że pierwsze egzemplarze CPU nowej generacji trafiły już do rąk wybranych testerów i entuzjastów.

Intel Core i7-14700K zaoferuje skok wydajności od 4 do 18%

Na Twitterze i chińskiej platformie Baidu opublikowano zdjęcia dotyczące Intel Core i7-14700K. Mowa podobno o 20-rdzeniowej (8P/12E) i 28-wątkowej jednostce pracującej z zegarem 3,4 GHz bazowo i do 5,5 GHz w trybie Turbo. Byłoby więc to zaledwie 100 MHz więcej niż w przypadku Intel Core i7-13700K.

Intel Core i7-14700K przetestowany został w dwóch popularnych benchmarkach - Cinebench R23 oraz CPU-Z. Niestety nie zdradzono jakiej używano pamięci RAM, a to również ma wpływ na wyniki. Mowa jednak o 2192 punktach w teście wydajności jednowątkowej oraz 36 296 punktów w teście wielowątkowym w Cinebench R23 oraz kolejno o 905,2 i 14 988,5 punktów w CPU-Z.

Tym samym nowy procesor zapowiada się na średnio o 4% wydajniejszy w zadaniach ST i do 18% w zdaniach MT w porównaniu do poprzedniej generacji. Nie jest to zły wynik, ale zdecydowanie nie jest też wybitny. Sytuację może uratować obsługa wyżej taktowanych, a więc wydajniejszych modułów RAM DDR5. Oczywiście nie wiadomo czy to finalna wersja CPU, która trafi do sklepów czy tylko próbka inżynieryjna.

Źródło zdjęć: wnxod@Twitter, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: oprac. własne