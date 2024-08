AMD Kraken Point nadciąga. Zaoferuje obsługę szybkich pamięci RAM

AMD pracuje nad tańszymi układami APU, które trafią do laptopów i handheldów. Nowe informacje wskazują, że czeka nas zauważalny skok wydajności.

Ledwie chwilę temu na rynku debiutowały nowe procesory AMD Ryzen AI 300 dla laptopów oraz Ryzen 9000 dla komputerów stacjonarnych. Nie oznacza to jednak, że Czerwoni nie mają w planach kolejnych modeli. Ich premiera jest już blisko, a tym samym w sieci przybywa informacji.

Procesory AMD Kraken Point pojawią się w 2025 roku

Tym razem AMD chce odświeżyć swoje portfolio układów APU, a więc połączenia wydajnego CPU oraz iGPU. Planowane są przynajmniej dwie różne serie - wyżej pozycjonowane AMD Strix Halo oraz tańsze AMD Kraken Point. Obie oparte na architekturach AMD Zen5 oraz RDNA 3.5.

Lenovo ujawniło, że AMD Kraken Point ma obsługiwać pamięci RAM LPDDR5x-8000. Będzie więc to zauważalny skok wydajności względem dostępnych już AMD Strix Point, które oficjalnie obsługują moduły DDR5-5600 oraz LPDDR5X-7500. Skorzysta na tym w szczególności zintegrowany układ graficzny.

Oprócz tego informacje o nowych APU są dość szczątkowe. Dotychczasowe przecieki mówią o konfiguracji 8-rdzeniowej (4x Zen5 + 4x Zen5c), układzie graficznym z 8 jednostkami CU oraz NPU o mocy 50 TOPS. Sugerowałoby to, że trafią one do tańszych laptopów i handheldów.

Prezentacja AMD Strix Halo oraz AMD Kraken Point przewidywana jest na początku stycznia, podczas targów CES 2025 w Las Vegas (USA). Czerwoni jednak nie potwierdzili tych rewelacji.

