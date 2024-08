Chieftec przygotował małą obudowę dla fanów ciszy

Wychodzisz z założenia, że komputer ma działać, a nie wyglądać? Świetnie się składa. Najnowsza obudowa firmy Chieftec jest właśnie dla Ciebie.

Większość nowych obudów komputerowych zdaje się stawiać na hartowane szkło, pozwalające na wyeksponowanie podzespołów oraz bogate podświetlenie ARGB LED. Na szczęście na rynku wciąż są producenci, którzy pamiętają o konsumentach preferujących stonowane PC.

Fabrycznie dostajemy tylko jeden wentylator 120 mm

Chieftec przygotował nową obudowę, która stawia na czarną kolorystykę. Jest ona również mniejsza od klasycznych konstrukcji Full Tower, a więc idealnie sprawdzi się w małym biurze lub mieszkaniu. Wisienką na torcie są specjalne maty wygłuszające, które zapewniają cichą pracę komputera.

Chieftec PRO Mini (AZ-01B-OP) to obudowa typu Mini Tower o wymiarach 420 x 212 x 360 milimetrów i masie 5,2 kilograma. Wykonano ją ze stali SPCC o grubości 0,6 milimetra. W środku zamontujemy płyty główne Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości 330 milimetrów i chłodzenia procesora o wysokości do 165 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano jedną zatokę 3,5" i dwa miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do ośmiu wentylatorów - trzy 120-milimetrowe na froncie; dwa 140- lub 120-milimetrowe na górze; jeden mniejszy z tyłu i dwa na piwnicy. Fabrycznie dostajemy tylko jedno "śmigło". Fani chłodzenia cieczą zmieszczą tutaj maksymalnie jeden radiator 240- lub 360-milimetrowy.

Panel I/O znalazł się na górze, przy prawej krawędzi. Gości on po jednym USB 3.2 Gen 1 typu A i C, dwa USB 2.0, porty audio oraz przyciski Power i Reset.

Chieftec PRO Mini (AZ-01B-OP) trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Producent nie zdradził sugerowanej ceny. Patrząc jednak na specyfikację i dotychczasową ofertę powinno to być ok. 259 złotych.

Zobacz: NVIDIA się przyznała. Są problemy z produkcją układów Blackwell

Zobacz: Poznaliśmy specyfikację tanich procesorów Intel Arrow Lake-S

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Chieftec

Źródło tekstu: oprac. własne