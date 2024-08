Corsair ma pokażnego OLEDa. To nie sprzęt dla Polaków

Na rynek zmierza ultrapanoramiczny OLED zaprojektowany z myślą o graczach. Jego cena jest jednak zabójcza i wykracza daleko poza budżet wielu konsumentów.

Coraz więcej osób rezygnuje ze stanowiska komputerowego wyposażonego w kilka monitorów na rzecz jednego, ale ultrapanoramicznego. Powód jest prosty - ten sam, duży obszar roboczy ale bez ramki na środku. Nikogo nie powinno więc dziwić, że producenci odświeżają swoje portfolio.

Corsair wycenił swój monitor w Polsce na 7329 złotych

Tym razem przyjrzymy się firmie Corsair, która postanowiła zaoferować model z wyższej półki dla graczy. Zdecydowano się na najnowszą matrycę OLED od Samsunga i szereg dodatków.

Corsair XENEON 34WQHD240-C to 34-calowy monitor ultrapanoramiczny o zakrzywieniu 1800R. Dostajemy tutaj matrycę typu QD-OLED o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli, częstotliwości odświeżania do 240 Hz oraz deklarowanym czasie reakcji (GtG) 0,03 ms. Szczytowa jasność sięga do 1000 cd/m2.

Producent deklaruje 99% pokrycie palety barw DCI-P3, co ma zapewniać dobre odzwierciedlenie kolorów. Nie zabrakło też obsługi materiałów HDR, potwierdzonej certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 400 oraz wsparcia technologii synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium i NVIDIA G-Sync.

Panel I/O obejmuje dwa HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 z opcją przesyłania obrazu i szybkim ładowaniem, złącze słuchawkowe oraz HUB USB 3.2 Gen 1 z przełącznikiem KVM. Sterowanie ustawieniami monitora (OSD) bazuje na czujniku zbliżeniowym, a nie fizycznych przyciskach.

Oczywiście nie zabrakło regulacji wysokości w zakresie 10 centymetrów, nachylenia od -7° do +15° oraz regulacji lewo-prawo o 30°. Wisienką na torcie jest wsparcie standardu montażowego VESA 100.

Corsair XENEON 34WQHD240-C trafi do sprzedaży we wrześniu. Sugerowana cena w Polsce to aż 7329 złotych. Producent udziela tylko standardowej, 3-letniej gwarancji.

