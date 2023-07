AMD zapowiada nowy procesor. To prawdziwy killer dla graczy

Potwierdziły się ostatnie plotki. AMD prezentuje dzisiaj oficjalnie nowy procesor mobilny, który zaprojektowano z myślą o graczach. Mowa o sporym skoku wydajności.

Kilka dni temu na łamach Telepolis informowaliśmy Was, że AMD szykuje się prawdopodobnie do premiery nowego procesora. Pierwsze zagraniczne sklepy zdradziły, że lada moment do sprzedaży trafi laptop wyposażony w tajemniczy i bardzo wydajny układ z serii Ryzen 7000.

AMD Ryzen 9 7945HX3D zaoferuje średnio o 15% więcej FPS

Mowa o mobilnym CPU z 3D V-Cache. Pierwszym procesom z pamięcią podręczną nowej generacji był AMD Ryzne 7 58000X3D w 2022 roku, a od tamtej pory ukazały się cztery inne modele. Dwa w ramach rodziny Ryzen 5000 oraz trzy z serii Ryzen 7000. Żaden z nich nie był jednostką dla laptopów.

Amerykanie zapowiedzieli właśnie oficjalnie omawiany model. AMD Ryzen 9 7945HX3D to 16-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor pracujący z zegarem do 5,4 GHz w trybie Boost. Mamy tutaj do czynienia z ogromną pamięcią podręczną 144 MB (z czego aż 64 MB typu L3) i TDP na poziomie 55+ W.

AMD twierdzi, że mowa o najmocniejszym procesorze mobilnym stworzonym z myślą o grach. W porównaniu do dostępnego już AMD Ryzen 9 7945HX, nowsza jednostka AMD Ryzen 9 7945HX3D oferuje średnio o ponad 15% wyższą wydajność podczas grania w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli).

Pierwszym laptopem gamingowym oferującym AMD Ryzen 9 7945HX3D będzie model ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D, który zadebiutuje w sprzedaży już 22 sierpnia 2023. Nie będzie to jednak tani sprzęt. Pierwsze zagraniczne sklepy posiadają go w przedsprzedaży w cenie ponad 20 000 złotych.

