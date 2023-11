Intel Core i5-14400F przetestowany. Nie wygląda to dobrze

W sieci pojawiły się kolejne informacje na temat tańszych procesorów Intel Raptor Lake Refresh. Tym razem mowa o testach wydajności modelu Intel Core i5-14400F.

Niedawno informowaliśmy Was o tym, że można już kupić nowe, zablokowane procesory z serii Intel Core 14. generacji. Jest to o tyle zaskakujące, że do tej pory oficjalnie zadebiutowało tylko sześć najwydajniejszych i najdroższych modeli - Intel Core i9-14900K(F), Core i7-14700K(F) oraz Core i5-14600K(F).

Nowy procesor jest zaledwie o 5% wydajniejszy

Oczywiście jak zwykle źródłem jest czarny rynek w Chinach, a dokładniej platforma sprzedażowa Goofish. Trafiają tam procesory, które Intel pierwotnie wysłał do producentów OEM. Co ciekawe jeden z tańszych modeli został już przetestowany, ale różnica wydajności względem poprzedniej generacji jest niewielka.

Intel Core i5-14400F to 10-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor, który pracuje z taktowaniem do 4,7 GHz. Całość przy deklarowanym poborze mocy 65 W. Już na pierwszy rzut oka widać więc, że jest to identyczny układ jak dostępny od dawna Intel Core i5-13400F, a jedyna różnica to o 100 MHz wyższy zegar.

Jak to się przekłada na wydajność? Sprawdzono to w benchmarku wbudowanym w program CPU-Z. Procesor Intel Core i5-14400F uzyskał tutaj 765,5 punktów dla wydajności jednowątkowe oraz 6730,3 punktów dla wydajności wielowątkowej. A więc kolejno o około 5% i 2% wydajniej niż poprzednia generacja.

Należy co prawda trzeba brać poprawkę na to, że przetestowana sztuka to próbka inżynieryjna (ES). Co więcej CPU-Z jest krótkim testem, który nie sprawdza wszystkiego. Wynik ten jednak pokrywa się z tym, czego można spodziewać się po 100 MHz więcej, a dodatkowe testy wersji sklepowej dużo tutaj nie zmienią.

Intel na razie milczy w sprawie zablokowanych procesorów Intel Raptor Lake Refresh. Zakłada się jednak, że zostaną zaprezentowane podczas targów CES 2024 na początku stycznia, a do sprzedaży trafią chwilę później. Będą to ostatnie układy dla płyt głównych z chipsetami Intel 600 i 700 oraz gniazdem LGA 1700.

Źródło zdjęć: Gofish, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: oprac. własne