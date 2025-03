Podaruj bliskiej Ci osobie kota na dzień kobiet. Ten jest w promocji i nie trzeba po nim sprzątać

Dlatego też dobrym prezentem na dzień kobiet może być kot. Oczywiście nie mam tu na myśli żywego kota: takie zwierze to jednak duża odpowiedzialność i nie każdy może, albo chce sobie na nią pozwolić. Nie mam też na myśli wypchanego kota. Taki prezent byłby co najmniej niepokojący. Zresztą nawet nie powiem Wam skąd takiego wziąć, bo nie mam pojęcia. Dobrym pomysłem byłby więc kot z klocków LEGO, za którego zapłacicie jedynie 358,99 zł .

LEGO Ideas Biało-czarny kot 21349

Układanie klocków samo w sobie jest świetną zabawą. Dodatkowo kot z klocków lego prezentuje się naprawdę majestatycznie i może być ozdobą każdego salonu, lub sypialni. Zestaw ten składa się z 1710 elementów. Gotowy kot zależnie od naszych upodobań może mieć zamknięty, lub otwarty pyszczek. Można mu także założyć błękitne, albo żółte oczy. Można nawet zamontować mu dwoje innych, lub nie montować mu żadnych. To w końcu kot z klocków. A jeśli komuś kot się znudzi, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbudować z niego helikopter bojowy. W tym tkwi w końcu magia LEGO. A wszystko to za jedyne 358,99 zł. Warto tu dodać, że wibrysy są sprzedawane oddzielnie.