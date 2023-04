Najnowsze płyty główne AMD są drogie i wybrakowane

Jeśli czekałeś na nowe płyty główne dla AMD Ryzen 7000 to nie mamy dobrych wieści. Pierwsze modele nie są wcale tanie, a dodatkowo zostały mocno ograniczone.

Procesory AMD Ryzen 7000 debiutowały na rynku we wrześniu ubiegłego roku. Oferują one obsługę nowych technologii jak pamięci RAM DDR5 oraz interfejs PCI Express 5.0, ale korzystają również z nowego gniazda AMD AM5. To oznacza konieczność zakupu nowych płyt głównych.

AMD A620 to drogi kastrat o małych możliwościach

Platformy wyposażone w chipsety AMD X670(E) oraz B650(E) są bardzo drogie. Zarówno w porównaniu do poprzednich generacji, jak i aktualnej oferty Intela. Na szczęście Czerwoni obiecali również przystępne cenowo płyty główne z układami AMD A620. I po miesiącach czekania pierwsze modele trafiają wreszcie na rynek.

W ostatnich dniach pierwsi producenci pochwalili się wreszcie oficjalnie budżetowymi płytami głównymi dla procesorów AMD Ryzen 7000. Poznaliśmy ich pełną specyfikację oraz sugerowane ceny. Wnioski? Po pierwsze wcale nie jest tak tanio. Po drugie chipset AMD A620 nie obsługuje w pełni wielu nowych procesorów.

Oczywistym jest, że w budżetowych sprzętach konieczne są pewne oszczędności. Jeśli jednak liczyliście na tani zestaw komputerowy z AMD Ryzen 7000 to możecie się srogo zawieść. Według ASUSa ich nowe płyty główne mają kosztować w Europie 169, 149 i 139 euro, czyli równowartość około 795, 699, 650 złotych.

Ale oszczędności jak najbardziej zostały poczynione. Możecie zapomnieć o interfejsie PCI Express 5.0. Zarówno w przypadku kart graficznych, jak i nośników SSD M.2. Co więcej ze względu na żałośnie ubogie sekcje zasilania obsługiwane w pełni są tylko procesory z TDP 65 W. A więc całe trzy z dziesięciu modeli.

Mowa tylko o jednostkach AMD Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 i Ryzen 9 7900. Co prawda można zamontować warianty X czy X3D, ale ich wydajność zostanie mocno ograniczona, zwłaszcza w zadaniach wielowątkowych. Oczywiście możliwość OC (podkręcania) została zablokowana, ale podobnie wygląda to tez u Intela.

Chipset AMD AM620 to tak naprawdę układ AMD Prominitory 21, a więc to samo co w chipsetach AMD X670 czy B650. Niewykluczone, że z czasem jednak doczekamy się dedykowanego AMD Prominitory 22. Swoje nowe płyty główne szykują wszyscy najwięksi producenci - ASUS, ASRock, Biostar, GIGABYTE oraz MSI.

Źródło zdjęć: AMD, ASUS, ASRock

Źródło tekstu: oprac. własne