Biostar B650MP-E PRO to mała płyta główna dla AMD Ryzen 7000

Liczą się dla Ciebie możliwości, a nie wygląd? Świetnie się składa! Biostar wydał nową płytę główną dla AMD Ryzen 7000, która cechuje się stonowaną stylistyką.

Pierwsze procesory AMD Ryzen 7000 debiutowały na rynku we wrześniu 2022 roku. Pozwoliły one dogonić Czerwonym ofertę Intela z 2021 roku. Fani AMD dostali bowiem wreszcie obsługę pamięci RAM DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0, a to przełożyło się na zauważalny skok wydajności w grach i programach.

Biostar postawił na czarną kolorystykę i brak RGB LED

Od tamtego czasu trafiły na rynek kolejne jednostki. Wpierw słabsze i tańsze modele, a dosłownie chwilę temu warianty z pamięcią podręczną 3D V-Cache skierowane do graczy. Nic więc dziwnego, że partnerzy AMD co i rusz wydają nowe płyty główne. Tym razem przyszła pora na firmę Biostar i stonowaną, małą platformę.

Biostar B650MP-E PRO to płyta główna w formacie Micro ATX, która wyposażona jest w gniazdo AMD AM5. Na czarnym laminacie znajdziemy cztery banki dla pamięci DDR5 do 6000 MHz, jedno złącze PCIe 4.0 x16 oraz trzy PCIe 4.0 x1. Dla nośników danych przewidziano cztery porty SATA III oraz dwa złącza M.2 PCIe 4.0 x4.

Tajwańczycy oferują 2,5-gigabitowy kontroler sieciowy Realtek RTL8125B oraz kodek dźwiękowy Realtek ALC897. W drugim przypadku mowa o dość wiekowym, by nie powiedzieć archaicznym, rozwiązaniu.

Panel I/O składa się z jednego HDMI i DisplayPort, przycisku BIOS Update, dwóch portów USB 2.0, jednego PS/2 typu kombo, czterech USB 3.2 Gen 1 typu A, po jednym USB 3.2 Gen 2 typu A i C, RJ-45, trzech złączy audio oraz wyprowadzeń antenowych. Warto podkreślić, że producent nie dorzuca karty Wi-Fi/Bluetooth.

Sugerowana cena Biostar B650MP-E PRO pozostaje tajemnicą. Patrząc jednak na specyfikację i znając ofertę tego producenta powinna być to jedna z tańszych konstrukcji. Należy więc zakładać okolice 700 - 800 złotych.

Źródło zdjęć: Biostar

Źródło tekstu: oprac. własne