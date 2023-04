Gdzie kupić kartę NVIDIA GeForce RTX 4070? Sprawdzamy polskie ceny

GeForce RTX 4070 trafił wczoraj do sprzedaży. Sprawdzamy jak wygląda dostępność oraz ceny nowej karty graficznej NVIDII w polskich sklepach.

Dwa dni temu zeszło embargo na testy NVIDIA GeForce RTX 4070, a wczoraj karty graficzne trafiły do sklepów. Z naszymi recenzjami zapoznać możecie się TUTAJ oraz TUTAJ. W skrócie? Pod względem wydajności jest naprawdę nieźle, chociaż Zieloni podnieśli zauważalnie ceny względem poprzedniej generacji.

Ceny w Polsce zaczynają się do 3069 złotych

Karta graficzna GeForce RTX 4070 dysponuje 5888 rdzeniami CUDA z taktowaniem bazowym GPU na poziomie 1,92 GHz i 2,48 GHz w trybie Turbo. Całość doprawiona jest 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6X na 192-bitowej szynie danych. Sugerowana cena w Polsce wynosi 3199 złotych. A jak to wygląda w sklepach?

Znalezienie GeForce RTX 4070 w polskich sklepach to nie problem. Przykładowo Komputronik ma w swojej ofercie 15 modeli, morele 13, a x-kom aż 23. Do wyboru są autorskie wersje od producentów takich jak ASUS, MSI, GIGABYTE, Gainward, Palit, INNO3D czy Zotac. Wszystkie dostępne od ręki.

Najtańszym wariantem jest Gainward GeForce RTX 4070 Ghost. Na x-komie kupicie go już za 3069 złotych, a więc poniżej MSRP. To karta graficzna z prostym, 2-slotowym układem chłodzenia i dwoma wentylatorami. Mowa tutaj o referencyjnych zegarach i pojedynczym złączu zasilającym typu 8-pin.

Bardziej okazałe modele jak MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio to już wydatek rzędu 3599 złotych. Tutaj jednak dostajecie większy radiator, aż trzy wentylatory oraz bogate podświetlenie RGB LED. Prócz tego producent kusi fabrycznym OC aż do 2760 MHz co odczuwalnie zwiększy wydajność w grach i programach.

Podsumowując NVIDIA tym razem spisała się na medal. Karty graficzne są dostępne na szeroką skalę, a część z nich ma nawet ceny niższe od sugerowanych. Tak czy siak trudno mówić by było "tanio" biorąc pod uwagę, że to średni segment cenowo-wydajnościowy wyceniony na ponad 3000 złotych.

Źródło zdjęć: Telepolis/Damian Jaroszewski, x-kom, morele

Źródło tekstu: oprac. własne