ASUS zaskakuje dziwną płytą główną dla AMD Ryzen 7000

AMD zmusza swoich partnerów do kombinowania. Niestandardowa budowa chipsetu dla procesorów Ryzen 7000 dała początek wyjątkowej płycie głównej ASUSa.

We wrześniu ubiegłego roku na rynek trafiły procesory AMD Ryzen 7000. Pozwoliły one zaoferować wreszcie Czerwonym to, co Intel dawał już od dawna. Czyli obsługę pamięci RAM DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0. Niestety wymagały również nowych płyt głównych z gniazdami AMD AM5 oraz chipsetami z serii AMD 600.

ASUS: Mała płyta główna, wielkie możliwości!

Na rynek trafiły platformy z aż pięcioma różnymi modelami układów logiki. Wymieniając od najgorszego i najtańszego do najlepszego i najdroższego mowa o AMD A620, B650, B650E, X670 oraz X670E. Gdzie tak naprawdę dwa ostatnie to aż dwa chipsety AMD Promontory 21. I tutaj rodzi się problem.

W przypadku niewielkich płyt głównych w formacie Mini ITX każdy milimetr PCB jest na wagę złota. Nie bardzo jest więc tutaj miejsce na aż dwa chipsety. ASUS jednak wymyślił oryginalny sposób jak sobie z tym poradzić i zapewnić użytkownikowi większą funkcjonalność oraz więcej złączy.

W modelu ASUS ROG X670E-I drugi chipset umieszczony jest na karcie rozszerzeń typu M.2 PCIe 4.0 x4. W efekcie płyta główna mimo małych rozmiarów oferuje aż dwa złącza miejsca na nośniki danych typu M.2 (jedno PCIe 5.0 x4 i jedno PCIe 4.0 x4), dwa porty SATA III, dwa USB 4.0, pięć USB 3.2 Gen 2 i trzy USB 2.0. Nie zabrakło też 2,5-gigabitowego kontrolera sieciowego Intel I225-V i kodeka dźwiękowego Realtek ALC4050 z DAC.

Nie jest to pierwszy raz, gdy możemy zobaczyć chipset AMD w formie karty rozszerzeń. Wcześniej podobny produkt pokazywał ASRock, był to ASRock X670 XPANSION KIT. Wtedy jednak mowa była o łatwej i szybkiej zmianie w domowym zaciszu płyty ATX z chipsetem B650 w wyższy model z chipsetem X670.

