Pieniądze z bankomatu jako prezent. Plus startuje z odważną promocją

Przedświąteczna promocja na smartfony

Plus postanowił dorzucić do pieca przed świętami i zaktualizował cenniki kilku ciekawych urządzeń. Jeśli wciąż szukacie pomysłów na prezenty, warto rzucić okiem na te propozycje. Operator skupił się na popularnych markach, takich jak Samsung, Xiaomi oraz Motorola.

Na pierwszy ogień idą średniaki, które cieszą się w Polsce dużym wzięciem. Samsung Galaxy A56 5G w ofercie świątecznej kosztuje teraz 1499 zł. To zauważalna obniżka, bo w ostatnich 30 dniach najniższa cena wynosiła blisko 1800 zł. Telefon oferuje funkcje Galaxy AI, co przyda się między innymi fanom mobilnej fotografii.

Samsung Galaxy A56 5G 33 opinii Samsung Galaxy A56 5G 33 opinii Ekran 6.70" SUPERAMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.9 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Gotówka prosto z bankomatu

Zwolennicy chińskiej marki mogą spojrzeć na Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Ten model w wersji 8/256 GB wyceniono na 1099 zł, a na start płacimy symboliczne 1 zł. To solidna propozycja dla osób szukających dobrego aparatu w rozsądnej cenie.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 6 opinii Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 6 opinii Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5110mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Najciekawiej wygląda jednak promocja na nową Motorolę Edge 70. Smartfon kosztuje w Plusie 3499 zł, ale operator przygotował nietypowy bonus. Decydując się na ten model, można odebrać 800 zł zwrotu. Co ważne, pieniądze wypłacimy bezpośrednio z bankomatu sieci Euronet.

Motorola Edge 70 6 opinii Motorola Edge 70 6 opinii Ekran 6.67" P-OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4800mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Mechanizm jest prosty. Po zakupie trzeba wysłać SMS zgłoszeniowy w terminie do 14 stycznia 2026 roku. Po weryfikacji otrzymujemy kod PIN, który pozwala na wypłatę gotówki. To jednak nie koniec profitów. Producent dorzuca do tego modelu dodatkowy prezent o wartości 1100 zł.

Bony na zakupy w prezencie

Poza obniżkami cen i gotówką, Plus rozdaje też bony do Empiku. Przy zakupie wymienionych wyżej smartfonów można zgarnąć dodatkowe środki na kolejne prezenty. Wartość tych bonów zależy od wybranego modelu i sięga nawet 600 zł.

Wybierając Xiaomi Redmi Note 14 Pro, otrzymamy bon na 200 zł. Przy zakupie Samsunga Galaxy A56 kwota rośnie do 400 zł. Najwięcej zyskają nabywcy modelu Galaxy S25 FE, którzy otrzymają trzy bony o łącznej wartości 600 zł. Oferta wygląda na przemyślaną i faktycznie pozwala zaoszczędzić sporo gotówki w gorącym okresie przedświątecznym.