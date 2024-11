PlayStation szykuje nową konsolę. Nie, nie chodzi o PS6

Sony pracuje nad nową konsolą pod marką PlayStation. Nie chodzi o kolejną generację, czyli PlayStation 6. Ma to być nowe urządzenie.

Sony ma być na wczesnym etapie projektowania nowej konsoli. Na pewno w pierwszej chwili wszystkim przychodzi do głowy PlayStation 6, nad którym z pewnością trwają już prace. Jednak tym razem chodzi o inne urządzenie. Japończycy chcą wrócić na rynek handheldów.

Przenośna konsola PlayStation

Sony ma pracować nad nową konsolą przenośną. Tym razem nie ma to być urządzenie w stylu PlayStation Portal, które wymaga posiadania PS5. Japończycy planują pełnoprawny handheld, który będzie w stanie uruchamiać gry natywnie. Co więcej, mają to być gry z PlayStation 5, więc musiałoby to być dość wydajne urządzenie.

Szczegóły na razie nie są znane. Nie wiadomo też, kiedy konsola miałaby trafić do sprzedaży. Natomiast z doniesień wynika, że takim sprzętem początkowo miało być Playstation Portal. W początkowych założeniach była to konsola przenośna, a nie tylko urządzenie do streamowania gier z PS5. Nie wiadomo, czemu Japończycy zrezygnowali z tego pomysłu.

Rozwój rynku handheldów i zdecydowanie mocniejsza pozycja Sony sprawiają, że taki sprzęt ma dzisiaj dużo większe uzasadnienie niż PlayStation Vita, które okazało się klapą. Oczywiście wiele zależy od funkcjonalności i ceny konsoli.



