Sony szykuję nową konsolę przenośną w wersji Pro

PlayStation Portal zadebiutowało w 2023 roku. Początkowo konsola pozwalała jedynie na streamowanie gier z posiadanego PlayStation 5. Jednak niedawno urządzenie otrzymało dużą aktualizację, która pozwala również na granie w chmurze, bez konieczności włączania PS5. Teraz pojawiają się informacje o nowym modelu, prawdopodobnie PlayStation Portal Pro.

Dalsza część tekstu pod wideo

PlayStation Portal Pro

Według nieoficjalnych informacji Sony ma szykować nową wersję swojej przenośnej konsoli. Z plotek wynika, że ma ona nazywać się PlayStation Portal Pro. W porównaniu z pierwszym modelem dojdzie przede wszystkim do jednej, ale bardzo istotnej zmiany.

PlayStation Portal Pro ma być wyposażona w nowy ekran. Mowa o matrycy OLED z odświeżaniem 120 Hz. Dla porównania pierwszy model oferuje wyświetlacz LCD z odświeżaniem 60 Hz, więc różnica byłaby znacząca. Nie chodzi tylko o płynniejszy obraz, ale też lepsze odwzorowanie kolorów, głębszą czerń i dużo wyższy kontrast. Dzięki temu gry mogą wyglądać jeszcze lepiej.