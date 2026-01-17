Sony szykuję nową konsolę przenośną w wersji Pro
Sony ma szykować nową wersję swojej przenośnej konsoli, czyli PlayStation Portal. Wiemy, co się zmieni w porównaniu do pierwszego modelu.
PlayStation Portal zadebiutowało w 2023 roku. Początkowo konsola pozwalała jedynie na streamowanie gier z posiadanego PlayStation 5. Jednak niedawno urządzenie otrzymało dużą aktualizację, która pozwala również na granie w chmurze, bez konieczności włączania PS5. Teraz pojawiają się informacje o nowym modelu, prawdopodobnie PlayStation Portal Pro.
PlayStation Portal Pro
Według nieoficjalnych informacji Sony ma szykować nową wersję swojej przenośnej konsoli. Z plotek wynika, że ma ona nazywać się PlayStation Portal Pro. W porównaniu z pierwszym modelem dojdzie przede wszystkim do jednej, ale bardzo istotnej zmiany.
PlayStation Portal Pro ma być wyposażona w nowy ekran. Mowa o matrycy OLED z odświeżaniem 120 Hz. Dla porównania pierwszy model oferuje wyświetlacz LCD z odświeżaniem 60 Hz, więc różnica byłaby znacząca. Nie chodzi tylko o płynniejszy obraz, ale też lepsze odwzorowanie kolorów, głębszą czerń i dużo wyższy kontrast. Dzięki temu gry mogą wyglądać jeszcze lepiej.
Otwartą kwestią pozostaje cena PlayStation Portal Pro. Zwykły model kosztuje aktualnie około 900 zł. Wersja Pro na pewno będzie droższa. O ile? Tego nie wiadomo.