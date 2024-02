PlayStation 5 Pro ma być konsolą do grania w 4K i 120 fps-ach

PlayStation 5 Pro ma być konsolą, która pozwoli na granie w rozdzielczości 4K i z płynnością 120 klatek na sekundę. Tak urządzenie chce reklamować Sony.

PlayStation 5 Pro powinno trafić do sklepów pod koniec tego roku. Konsola, jak wynika z najnowszych informacji, ma być pozycjonowana jako sprzęt do grania w rozdzielczości 4K i z płynnością 120 klatek na sekundę. Mają to umożliwić szykowane przez Sony usprawnienia, w tym technika skalowania obrazu.

PlayStation 5 Pro

Rozgrywkę w rozdzielczości 4K i z płynnością 120 klatek na sekundę ma umożliwić kilka rzeczy. Po pierwsze, mocniejsza specyfikacja urządzenia. Oryginalne PS5 ma układ graficzny z 36 jednostkami CU. W przypadku modelu Pro mowa o 56 lub nawet 60 CU, co oznacza znaczący wzrost wydajności. Poza tym konsola ma otrzymać szybsze pamięci GDDR6 i wyżej taktowany procesor.

Jednak mocniejsza specyfikacja to nadal za mało, aby pozwalać na tak płynną rozgrywkę w tak wysokiej rozdzielczości. Pomocna ma być technika skalowania obrazu, nad którą Sony ma pracować od dłuższego czasu. Ta ma działać na podobnej zasadzie, jak NVIDIA DLSS. Oznacza to, że obraz będzie renderowany w niższej rozdzielczości, a następnie skalowany przez algorytmy do 4K.

Tym samym nie będzie to natywne Ultra HD. To jednak nie ma przeszkadzać Japończykom w reklamowaniu PlayStation 5 Pro jako konsoli do 4K/120 fps. Techniki skalowania obrazu są dostępne już od kilku lat i nie będą dla graczy niczym nowym. Natomiast rozwiązanie Japończyków będzie wymagało trochę pracy po stronie twórców gier, którzy będą musieli zaimplementować technikę w swoich grach.

Źródło zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech, Moore's Law is Dead