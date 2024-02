Tego w PlayStation 5 Pro jednak zabraknie

Wcześniejsze plotki na temat PlayStation 5 Pro w jednej kwestii prawdopodobnie mijały się z prawdą. Najnowsze sugerują, że w konsoli jednej rzeczy zabraknie.

PlayStation 5 Pro ma oferować technikę skalowania obrazu, dzięki której — w połączeniu z wyższą wydajnością — możliwe ma być granie w rozdzielczości 4K z płynnością 120 klatek na sekundę. Jednak ta nie będzie realizowana za pośrednictwem dedykowanego układu NPU, a tak przynajmniej sugerują najnowsze plotki.

PlayStation 5 Pro bez jednostki NPU

Do tej pory słyszeliśmy, że technika skalowania obrazu w PlayStation 5 Pro będzie realizowana poprzez dedykowany układ NPU (Neural Processing Unit), czyli coś na wzór jednostek Tensor w kartach GeForce RTX. Jednak tak prawdopodobnie nie będzie. Konsola nie będzie miała żadnego dedykowanego układu. Na to musimy poczekać do premiery PlayStation 6.

Takie informacje przekazał znany w branży Kepler. Jego zdaniem PlayStation 5 Pro nie będzie wyposażone w układ NPU. Jeśli już to za skalowanie obrazu w całości będzie odpowiadała grafika poprzez gfx11/12 WMMA (Wave Matrix Multiply-Accumulate). Jednak Kepler wątpi, że rzeczywiście będzie jakaś technika skalowania obrazu, stworzona bezpośrednio przez Sony, bez udziału AMD, które ma już odpowiednie rozwiązania.

Informacje o technice skalowania obrazu w PlayStation 5 Pro pojawiły się między innymi za sprawą wycieku z Insomniac Games. Takie rozwiązanie ma się pojawić między innymi w grze Marvel's Wolverine.

PlayStation 5 Pro ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Najbardziej prawdopodobna data to listopad, czyli chwilę przed Świętami Bożego Narodzenia.

