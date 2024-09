Nowe PlayStation 5 Pro za niemal 40 tys. zł. Tylko szaleniec skorzysta

PlayStation 5 Pro za prawie 40 tys. zł? Nie, to nie jest żart. Co więcej, nie masz gwarancji, że konsolę w ogóle dostaniesz.

Kilka dni temu Sony zaprezentowało konsolę PlayStation 5 Pro, która w Polsce kosztuje 3499 zł. Jednak nie była to jedyna zapowiedź Japończyków. Portfolio firmy wkrótce powiększy się też o wyjątkowe wersje PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro, wydane z okazji 30-lecia marki PS. Z tej okazji na eBayu pojawiły się szalone oferty.

40 tys. zł za próbę kupienia PlayStation 5 Pro

PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro 30th Anniversary Edition to limitowana edycja nowych konsol Sony, wydana z okazji 30-lecia marki. Swoją kolorystyką nawiązują one do pierwszego PlayStation. Nawet przewód do kontrolera ma wtyczkę, która wygląda jak żywcem wzięta z PSX.

Problem polega na tym, że Sony stworzy tylko 12,3 tys. egzemplarzy tej konsoli, więc tzw. scalperzy będą mieli używanie. Niektórzy z nich już zaczęli wystawiać szalone wręcz oferty na eBayu. Jeden z nich chce aż 10 tys. dolarów (prawie 40 tys. zł) za samą próbę kupna konsoli w limitowanej edycji. Tym samym nie mamy gwarancji, że urządzenie w ogóle do nas trafi. Powiem więcej, moim zdaniem nie ma na to żadnych szans. W mojej ocenie to z góry zaplanowane oszustwo.

“Attempt to buy for you” is the craziest scalping method I’ve ever seen (10K go fuck yourself) pic.twitter.com/2uOMHFk4sp — OnlyGoodGames™ (@OGG1993) September 21, 2024

W najbliższych dniach prawdopodobnie będzie przybywać podobnych ofert. Nie dajcie się na nie nabrać.

