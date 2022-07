Kingston nęci małymi, pojemnymi i piekielnie wydajnymi pendrive'ami

Jeśli często przenosisz pliki i szukasz wydajnego, ale małego urządzenia, które Ci to ułatwi to mamy rozwiązanie. Kingston rozszerza swoją ofertę pendrive'ów DataTraveler Max o modele ze złączem USB typu A.

W obecnych czasach próżno już szukać napędu optycznego w komputerach stacjonarnych czy laptopach. Ostały się one tylko w najbardziej leciwych sprzętach oraz maszynach typowo biurowych. Wszyscy inni korzystają z chmur online czy małych i pojemnych kart pamięci, dysków przenośnych lub pendrive'ów.

Kingston oferuje wydajność SSD w mniejszym rozmiarze

Dzisiaj skupimy się na ostatniej z wymienionych grup. Bowiem amerykański lider na rynku pamięci rozszerzył swoje portfolio. Mowa o Kingstonie i pendrive'ach DataTraveler Max w wersji z USB typu A.

Kingston DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2 to urządzenia o wymiarach 91,2 x 22 x 9 milimetrów i wadze 14 gramów. Mamy tutaj do czynienia z karbowaną obudową z tworzywa sztucznego i wysuwanym złączem. Sercem jest kontroler Silicon Motion SM2320, a pamięci to prawdopodobnie Kioxia BiCS 5. generacji.

Deklarowana wydajność to do 1000 MB/s dla odczytu i do 900 MB/s dla zapisu. Jest to sporo, podobne wartości oferują przenośne SSD. Bez problemu pozwala to na szybki transfer materiałów wysokiej jakości.

Kingston DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2 dostępne są w pojemnościach 256 i 512 GB oraz 1 TB. Wersja ze złączem USB typu C ma czarny kolor, zaś ta z USB typu A karmazynowy.

Wszystkie modele objęte są 5-letnią gwarancją producenta. Sugerowane ceny za wersję USB-A nie zostały zdradzone, ale powinny być podobne do wariantu USB-C, czyli około 239, 389 i 589 złotych.

Zobacz: Samsung T7 Shield – test. Dysk, którym można wbijać gwoździe

Zobacz: Raspberry Pi z procesorem Intela? Tak, to możliwe!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kingston

Źródło tekstu: Kingston, oprac. własne