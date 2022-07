Raspberry Pi z procesorem Intela? Tak, to możliwe!

Nie możesz znaleźć w sklepach Raspberry Pi 4? Masz już "malinkę" ale potrzebujesz wyższej wydajności w równie małym formacie? Marzy Ci się pełne wsparcie Windowsa 10 lub 11? Nic prostszego! Wystarczy sięgnąć po UP 4000 z procesorem Intela.

Każdego kto próbował kupić Raspberry Pi 4 w ostatnich miesiącach czekał spory zawód. Jeśli ktoś nie śledził rynku to dopiero wchodząc na stronę sklepu internetowego mógł przekonać się jak żałosna jest dostępność "Malinek". A pojedyncze modele u wybranych sprzedawców są często kilkukrotnie droższe niż MSRP.

UP 4000 obsługuje systemy Windows 10 i Windows 11

Powód? Głównie wysoki popyt oraz ograniczone moce produkcyjne. Dodatkowo fundacja Raspberry Pi priorytetyzuje klientów biznesowych, a nie zwykłych konsumentów. Wygląda jednak, że lada moment na rynku pojawi się ciekawa alternatywa i to wcale nie będzie kolejny klon na architekturze ARM.

UP 4000 to SBC podobne do Raspberry Pi. Mowa więc o urządzeniu o wymiarach 85,6 x 56,6 milimetrów, którego sercem może być jeden z trzech procesorów - Intel Atom x7-3950 (4 rdzenie do 2,0 GHz), Celeron N3350 (2 rdzenie do 2,4 GHz) lub Petnium N4200 (4 rdzenie do 2,5 GHz).

W przypadku pamięci RAM będą to kości LPDDR4 2400 MT/s w Dual Channel. Do wyboru otrzymamy warianty o pojemności 2, 4 lub 8 GB. Nie zabraknie też 16, 32 lub 64 GB pamięci wbudowanej typu eMMC.

UP 4000 będą dysponować 40-pinowym GPIO identycznym do tego znanego z Raspberry Pi. Prócz tego użytkownik otrzymuje między innymi złącze zasilające 12 V, trzy USB 3.2 Gen 1 typu A, HDMI 1.4b, gigabitowe RJ-45, USB typu C (3.2 Gen 1 z DisplayPort 1.2 i OTG) i inne wyprowadzenia na samym PCB.

Opisywane urządzenie dostępne jest już w przedsprzedaży ze zniżką 10%. Wysyłka ma nastąpić w sierpniu 2022. Dodatkowo UP planuje też wypuszczenie dedykowanej płytki (tzw. carrier board) rozszerzającej możliwości UP 4000 między innymi o złącza M.2 2230 i 3052. Sugerowane ceny wyglądają następująco:

UP 4000 (Intel Cerelon N3350 / 2 GB / 16 GB eMMC) - 129 dolarów, czyli około 615 zł

UP 4000 (Intel Cerelon N3350 / 2 GB / 32 GB eMMC) - 139 dolarów, czyli około 665 zł

UP 4000 (Intel Cerelon N3350 / 4 GB / 32 GB eMMC) - 169 dolarów, czyli około 805 zł

UP 4000 (Intel Atom x7-3950 / 4 GB / 64 GB eMMC) - 209 dolarów, czyli około 995 zł

UP 4000 (Intel Pentium N4200 / 4 GB / 32 GB eMMC) - 219 dolarów, czyli około 1045 zł

UP 4000 (Intel Pentium N4200 / 8 GB / 64 GB eMMC) - 259 dolarów, czyli około 1235 zł

Tanio zdecydowanie nie jest. Ale możliwości i wydajność UP 4000 względem Raspberry Pi 4 są zdecydowanie większe. Głównie za sprawą architektury x64 i pełnego wsparcia systemów z rodziny Windows.

Zobacz: Zapowiedziano trzy nowe Raspberry Pi. Ceny zaczynają się od 30 złotych

Zobacz: Nowe procesory AMD będą ogromne i zaoferują do 96 rdzeni

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: UP 4000

Źródło tekstu: UP 4000, oprac. własne