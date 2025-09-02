Sprzęt

Hammer Ranger, nowy pancerniak w jeszcze lepszej wersji

Hammer ogłasza dostępność nowego wariantu pamięci swojego najnowszego pancernego smartfonu. Po niedawnej premierze modelu Hammer Ranger 6/128 GB, do sprzedaży trafił lepiej wyposażony wariant – 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
16:58
0
Hammer Ranger, nowy pancerniak w jeszcze lepszej wersji

Ranger to pierwszy model z nowej linii Hammer, zaprojektowanej specjalnie dla osób, które potrzebują lekkiego, poręcznego, a jednocześnie odpornego sprzętu na leśne wędrówki. Smartfon spełnia normę IP69 oraz standard wojskowy MIL-STD-810H, potwierdzające odporność na wodę, kurz i upadki. Z powodzeniem przeszedł testy wytrzymałościowe, w tym upadek z wysokości 1,8 m.

Hammer Ranger jest wyposażony w 6‑calowy ekran IPS, a całość łatwo mieści się w kieszeni kurtki. Jego konstrukcja umożliwia obsługę jedną ręką, nawet w rękawicach.  Dodatkową odporność wyświetlacza na żwir i uderzenia zapewnia szkło Gorilla Glass 5.

Sercem Rangera jest układ MediaTek Helio G99. W połączeniu z pamięcią RAM o wielkości 6 GB w dostępnym wcześniej wariancie trudno było o wysoka wydajność, ale model z 8 GB RAM może już sprostać trudniejszym wymaganiom sprzętowym.

Hammer Ranger, nowy pancerniak w jeszcze lepszej wersji

W każdej wersji atutem Rangera są: wsparcie dla technologii eSIM, klasyczne złącze minijack 3,5 mm oraz programowalny HAMMER Key. Telefon zapewnia łączność 4G, nie zabrakło w nim NFC.

Z tyłu ubudowy znajdziemy aparaty: główny 50 Mpix i szerokokątny 8 Mpix, a z przodu 16 Mpix do selfie. Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 30 W i z funkcją powerbanku. Co ważne, dzięki odczepianym pleckom baterię można wymienić, co pozwoli działać Rangerowi bez przerw nawet na kilkudniowych wyprawach, z dala od cywilizacji. Całość działa na Androidzie 15.

Cena modelu Hammer Ranger 8/256 GB wynosi 1299 zł, natomiast wersja 6/128 GB dostępna jest w cenie 1099 zł. Oba modele można kupić w sklepie internetowym producenta oraz w wybranych elektromarketach: Media Markt, Media Expert, RTV EURO AGD, x-kom, Komputronik i NEONET.

