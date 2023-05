Koniec z obniżkami cen pamięci RAM. Znamy powody

Czekałeś z kupnem nowego komputera na dalsze obniżki cen? Nie mamy dobrych wieści. Wygląda na to, że pamięci RAM DDR5 nie będą w najbliższym czasie tańsze.

Pamięci RAM DDR5 zawitały pod domowe strzechy pod koniec 2021 roku. Wszystko za sprawą premiery procesorów Intel Alder Lake-S oraz dedykowanych im płyt głównych z chipsetami Intel 600. Aktualnie standard ten obsługują już nie tylko Niebiescy, ale również i Czerwoni dzięki rodzinie AMD Ryzen 7000.

Ceny DDR5 i DDR4 na równi? Nie w tym roku!

Pierwsze moduły RAM DDR5 były pieruńsko drogie i niewiele wydajniejsze od flagowych modeli DDR4. Z czasem się to zmieniło. Aktualnie mowa o pamięciach z taktowaniem ponad 8000 MHz, a ceny zeszły do akceptowalnego poziomu. Jeśli jednak czekaliście na dalsze obniżki to nie mamy dobrych wieści.

Tajwańska redakcja DigiTimes powołując się na swoje źródła w branży twierdzi, że spadki cen pamięci RAM DDR5 niedługo znacznie zwolnią albo całkowicie się zatrzymają. Wcześniejsze założenia o zrównaniu się w tym roku w sklepach cen modułów DDR5 z DDR4 można włożyć między bajki. Powodów jest kilka.

Po pierwsze zarówno AMD, jak i Intel oferują już na szeroką skalę procesory obsługujące nowy standard. Tym samym popyt jest znacznie większy niż jeszcze rok temu. I to zarówno na rynku gotowych PC, laptopów i DIY.

Po drugie producenci kości DRAM jak Samsung, Micron czy SK hynix - acz DigiTimes nie wymienia z nazwy konkretnej firmy - opóźniają dostawy do producentów modułów RAM takich jak G.SKILL, Kingston, ADATA i inni. Powód jest niestety nieznany, chociaż można zakładać niewystarczającą liczbę wysokowydajnych kości.

Po trzecie wreszcie brakuje na rynku układów do zarządzania energią dla modułów DDR5 klasy serwerowej. Jak donosił niedawno TrendForce, zauważono problemy z kompatybilnością układów PMIC i DDR5 RDIMM. Producenci pracują nad ich rozwiązaniem. Jeydna firma, której to nie dotknęło jest Monolithic Power Systems.

Na ile to wszystko faktycznie wpłynie na ceny w sklepach? Trudno powiedzieć. Jednak faktycznie wygląda na to, że trzeba się pogodzić z myślą, że w najbliższym czasie wydajne moduły DDR5 już zbyt dużo nie potanieją.

