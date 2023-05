Tak wygląda najlepszy GeForce RTX 4070 na rynku. Cena jest zabójcza

Jesteś fanem kart graficznych NVIDII? Planujesz kupno GeForce RTX 4070? Colorful pokazał właśnie najbardziej zaawansowany model na rynku. Jest drogo.

Chociaż na rynku mamy tylko trzech producentów kart graficznych - AMD, NVIDIA i Intel, to towarzyszy im całe zatrzęsienie partnerów. Mowa o firmach takich jak ASUS, MSI, GIGABYTE, Palit, Sapphire i wiele, wiele innych. Prześcigają się one w pomysłach na to jak zaoferować lepszy autorski model niż konkurencja.

Sugerowana cena? Drożej niż za GeForce RTX 4070 Ti

Jednym z najważniejszych czynników prócz wydajności są oczywiście temperatury i kultura pracy. A tutaj chłodzenia cieczą wypadają znacznie lepiej niż tradycyjne rozwiązania. Firma Colorful postanowiła więc wypuścić wyjątkowy model GeForce RTX 4070 z mocnym OC oraz chłodzeniem typu AiO (All in One).

Colorful iGame RTX 4070 Neptune to karta graficzna o wymiarach 253,5 x 170,8 x 41,5 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z mocną, 17-fazową (14+3) sekcją zasilania oraz zwiększonym TDP do 230 W. Nie zabrakło też fabrycznego podkręcenia rdzenia do 2640 MHz (czyli +6,7%). Całość zasila wtyczka 12VHPWR.

Oczywiście to co wyróżnia opisywany model na tle konkurencji to zaawansowany układ chłodzenia. Mowa o zestawie AiO z chłodnicą 240-milimetrową. Bloko-pompka ma kontakt nie tylko z GPU, ale również sekcją zasilania i pamięciami. Całość utrzymano w oryginalnej, srebrnej stylistyce.

Jest to prawdopodobnie najbardziej zaawansowany GeForce RTX 4070 na rynku. Ale również najdroższy, mowa o sugerowanej cenie 829 dolarów, a więc aż o 230 dolarów drożej niż MSRP. W tym segmencie cenowym dostępny jest już wyższy model, czyli GeForce RTX 4070 Ti. Tym samym nie będzie to raczej hit sprzedażowy.

Źródło zdjęć: Colorful

Źródło tekstu: GDM, VideoCardz, oprac. własne