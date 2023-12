Osiągnął 1000 fps-ów w Counter-Strike 2. To kosztowna zabawa

Czy w grze Counter-Strike 2 da się uzyskać płynność 1000 klatek na sekundę? Da się, ale to kosztowna zabawa.

Wielu graczy marzy o tym, żeby w grach pokroju Counter-Strike 2 mieć stabilne 240-250 fps-ów. Tymczasem znany overclocker o pseudonimie der8auer poszedł o dwa kroki dalej. Za cel postawił sobie osiągnięcie płynności 1000 klatek na sekundę i udało mu się tego dokonać.

1000 fps-ów w CS2!

Podstawą do osiągnięcia takiego wyniku był bardzo mocny komputer. Overclocker postawił na procesor Intel Core i9-14900K, grafikę NVIDIA GeForce RTX 4090 oraz płytę główną ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore. To jednak nie wystarczyło. Przy i tak już podwyższonym taktowaniu 6,0 GHz na chłodzeniu typu AiO taki zestaw osiągał "zaledwie" 800 klatek na sekundę.

Konieczne było dalsze podkręcenie procesora. W tym celu der8auer podwyższył taktowanie rdzeni P do 7,4 GHz. Do schłodzenia procesora nie obyło się bez wykorzystania ciekłego azotu. Jednak nawet to nie pozwoliło na przekroczenie bariery 1000 fps-ów. Komputer generował około 950 klatek na sekundę, więc brakowało już niewiele.

Do przebicia magicznego pułapu der8auer musiał podwyższyć taktowanie do 7,5 GHz, a do tego poprawić działanie energooszczędnych rdzeni E i popracować trochę nad pamięcią podręczną. Ostatecznie, z pomocą innych osób, udało się mu się uzyskać 1000 fps-ów w grze Counter-Strike 2.

Co ciekawe, w tym momencie problemem okazała się karta graficzna. Dalsze podkręcanie procesora nie przyniosło znaczącej poprawy w liczbie wyświetlanych klatek na sekundę. GPU, nawet tak mocne, jak RTX 4090, nie nadążało za CPU. Ostatecznie der8auer podkręcił i9-14900K do 8,1 GHz.

