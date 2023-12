NVIDIA dostarcza broń na nadchodzącą wojnę - twierdzi naukowiec

Yann LeCun, główny naukowiec ds. AI w firmie Meta, jest zdania, że NVIDIA dostarcza dzisiaj broń do nadchodzącej wojny.

Yann LeCun w firmie Meta (ta od Facebooka, Instagrama i WhatsAppa) pełni rolę głównego naukowcy ds. AI. W ostatnim czasie udzielił wywiadu serwisowi CNBC, w którym przedstawił ciekawe spojrzenie na zagadnienie sztucznej inteligencji.

NVIDIA dostarcza broń na wojnę?

Nie da się ukryć, że w tym momencie to NVIDIA jest liderem jeśli chodzi o dostarczanie profesjonalnych układów do obsługi AI. Wiele firm pracuje nad podobnymi rozwiązaniami, ale to właśnie konstrukcje Zielonych cieszą się największym zainteresowaniem.

Między innymi dlatego Yann LeCun stwierdził, że NVIDIA aktualnie dostarcza broń, która zostanie wykorzystania w nadchodzącej wojnie. Tą wojną ma być właśnie rywalizacja pod kątem rozwoju i zaawansowania sztucznej inteligencji.

Jednocześnie uspokaja wszystkich, którzy boją się AI niczym z filmów z serii Terminator. Jego zdaniem aktualny rozwój modeli językowych nie pozwoli na stworzenie sztucznej inteligencji o możliwościach choćby zbliżonych do ludzkich.

Tekst to bardzo biedne źródło informacji. Możesz wytrenować system na danych porównywalnych do 20 tys. lat czytania, ale nadal nie będzie rozumiał, że jeśli A jest identyczne jak B, to wtedy B jest takie same, jak A. Jest wiele podstawowych rzeczy na temat świata, których nie zrozumieją przez tego typu trening.

- powiedział naukowiec.

LeCun odniósł się też do tematu komputerów kwantowych i zdaje się, że nie jest ich wielkim zwolennikiem. Jego zdaniem to fascynujące zagadnienie naukowe, ale wiele problemów, które mają rozwiązać komputery kwantowe, da się rozwiązać efektywniej za pomocą aktualnych rozwiązań. Nie jest też przekonany, czy w praktyce rzeczywiście okażą się one użyteczne.

