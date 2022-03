Chińska konkurencja dla Valve Steam Deck debiutuje na rynku

Chińczycy rzucają wyzwanie Amerykanom. ONEXPLAYER stwierdził, że zrobi lepszą konsolę typu Steam Deck. Mamy tutaj więcej rdzeni i wątków, wyższą rozdzielczość oraz więcej miejsca na gry.

Kilka dni temu Steam Deck trafił do pierwszych konsumentów. Mowa o przenośnej konsoli, czy nawet komputerze, który pozwala na odpalanie gier znanych ze zwykłego PC i to bez konieczności ponownego ich zakupu. Oceny użytkowników jak na razie są mieszane, a i pojawiły się pierwsze problemy, ale Amerykanie próbują je rozwiązać, a ogólny odbiór urządzenia jest dość pozytywny.

ONEXPLAYER Mini pracuje pod kontrolą Windowsa 11

Chociaż to Steam Deck ze względu na twórców miał największy marketing, to inni producenci również od dawna szykowali podobne rozwiązania. Wszyscy w końcu marzą o powtórzeniu sukcesu jakim kilka lat temu okazało się Nintendo Switch. Jedną z takich firm jest chiński ONEXPLAYER i ich model Mini w wersji AMD.

ONEXPLAYER Mini to konsola o wymiarach 260 x 106 x 23 milimetrów i wadze 560 gramów. Do wyboru są dwa warianty - model z procesorem Intel Core i7-1195G7 (4R/8W@5 GHz), która debiutowała w styczniu lub nowsza wersja z układem AMD Ryzen 7 5800U (8R/16W@4,4 GHz). To właśnie na tej drugiej się skupimy.

Układem graficznym jest AMD Radeon Vega 8 z taktowaniem 2000 MHz, który współpracuje z 16 GB pamięci RAM typu LPDDR4X 4266 MHz. A więc rozwiązanie starsze niż w Steam Decku. Jak to przekłada się na wydajność? Zależy od ekranu. Przekątna to zawsze 7", a więc tyle samo co u Valve i Nintendo, ale do kupienia są dwie wersje. Jedna z rozdzielczością 1280 x 800 pikseli, druga 1920 x 1080 pikseli. Obie to matryce IPS.

Pod względem miejsca na gry Chińczycy wypadają zdecydowanie lepiej od Amerykanów. Do wyboru jest wariant z SSD NVMe 512 GB oraz 1 lub 2 TB. Również łączność bezprzewodowa jest nowsza - WiFi 6 i Bluetooth 5 plus dodatkowo dwa USB 4.0. Całość pracująca pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11.

A jak to wygląda cenowo? No i tutaj zaczynają się schody. Valve Steam deck kosztuje 399, 529 lub 649 dolarów (w Polsce 1899, 2499 lub 3099 złotych). ONEXPLAYER Mini AMD jak na razie dostępny jest tylko w Chinach. Ceny konsoli to około 840, 885, 935, 1045 lub 1090 dolarów, a więc od 3759 do 4876 złotych. Tym samym nie jest to sprzęt dla przeciętnego Kowalskiego, zwłaszcza, że w Europie będzie zapewne jeszcze drożej.

Źródło zdjęć: ONEXPLAYER

Źródło tekstu: Liliputing, oprac. własne