Steam Deck: Mało miejsca na gry i długo nie pograsz

Do sieci trafiają pierwsze recenzje konsoli Setam Deck. Czy warto było czekać? Jak na razie opinie są mocno mieszane, a licznym zachwytom towarzyszy też sporo narzekań.

Steam Deck to najnowsze urządzenie od amerykańskiej firmy Valve, czyli właścicieli cyfrowej platformy Steam i twórców gogli VR w postaci Valve Index czy cenionego kontrolera Steam Controller. Mowa o przenośnej konsoli, która umożliwia granie w gry znane ze zwykłych komputerów. I to bez konieczności ponownego ich kupowania.

Konsola Steam Deck - murowany hit czy jednak kit?

Pierwsi szczęśliwcy dostali już dzisiaj swoje konsole, które zarezerwowane były jeszcze w zeszłym roku. Dotyczy to również redakcji technologicznych i/lub growych. Pora zerknąć na pojawiające się recenzje i w krótkiej formie podsumować płynące z nich wnioski. Pierwsze wrażenia są bowiem mocno mieszane.

Większość recenzentów i użytkowników docenia ogrom gier, które dostępne są już w dniu premiery. Ponad 433 tytuły mają pełną zgodność, podczas gdy 398 jest grywalnych. Kolejnych przybywa co i rusz. Znajdziemy tutaj znane i cenione gry niezależne, ale i głośne produkcje AAA - np. Hades, Stardew Valley, Dishonored, Valheim, Dying Light, Factorio, Rim World, Wiedźmin 3: Dziki Gon i wiele innych.

Co więcej nie jesteśmy ograniczani tylko do produkcji dostępnych na platformie Steam. Można również instalować gry od konkurencji jak EPIC Games Store czy GOG. Jest to jednak nieco trudniejsze niż na zwykłym komputerze - Steam Deck pracuje pod kontrolą systemu SteamOS, czyli Linuksa z warstwą zgodności Proton.

Kolejny plus to zaskakująco wysoka wydajność jak na wymiary konsoli - 298 x 117 x 49 milimetrów i 669 gramów. Wszystko za sprawą układu APU od AMD wyposażonego w 4 rdzenie i 8 wątków z zegarem do 3,5 GHz. Daje to 48 FPSów w Horizon: Zero Dawn na niskich ustawieniach i 33 FPS na profilu Premium. W przypadku Shadow of the Tomb Raider jest to 50 FPS na minimalnych ustawieniach i 38 FPS na średnich.

Następna cecha ma już mieszany odbiór. Z jednej strony zwiększenie pojemności konsoli jest proste - czy to kartą pamięci, czy w przypadku urządzenie i montując nośnik SSD M.2. Z drugiej strony najtańszy Steam Deck dysponuje tylko 64 GB wbudowanej pamięci, a to często zbyt mało nawet na jedną grę AAA.

Przechodzimy teraz do minusów - konsola teoretycznie jest przenośna, ale w porównaniu do bezpośredniej konkurencji jak Nintendo Switch jest dużo większa i cięższa. Mowa o 56 milimetrach na szerokość oraz 35 milimetrach na grubość i 249 gramach w przypadku wagi na niekorzyść Steam Decka.

Mimo sporych gabarytów i akumulatora 40 Wh konsola niestety dość szybko potrafi się wyładować podczas grania. Co prawda takie GTA V to ponad cztery godziny zabawy, ale już No Man's Sky to niecałe dwie godziny. Czyli mniej niż krótki lot samolotem czy przejazd pociągiem. Oczywiście tutaj sporo zależy nie tylko od konkretnego tytułu, ale również ustawień jasności ekranu czy aplikacji działających w tle. Sporo może zostać jeszcze poprawione w aktualizacjach, zarówno systemu operacyjnego jak i BIOSu.

Na koniec zostaje nam rozdzielczość ekranu, która była znana od początku - 1280 x 800 pikseli na 7". To bardzo niewiele w 2022 roku, ale było konieczne by zapewnić sensowną liczbę klatek na sekundę w nowszych grach. Część recenzentów mówi, że jest to widoczne, ale aż tak to nie rzuca się w oczy, inny wręcz przeciwnie.

Podsumowując Valve Steam Deck według pierwszych opinii nie jest nowym mesjaszem przenośnego gamingu. Chociaż konsola jest udana i sprawia sporo frajdy, to ma też swoje wyraźne minusy. Osobiście jednak nie widzę tutaj karygodnych błędów, a raczej ustępstwa klasyczne dla handheldów.

Zobacz: Steam kończy z promocjami powyżej 90% i to dla naszego dobra

Zobacz: Bethesda żegna się z graczami. Valve i platforma Steam wygrały

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Valve

Źródło tekstu: CNET, oprac. własne