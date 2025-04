OnePlus Nord CE5 otrzyma gigantyczną baterię. Zapowiada się na hit

Serwis Smartprix podał najnowsze ustalenia na temat modelu OnePlus Nord CE5 o nazwie kodowej „Honda”. Telefon doczeka się znaczącego usprawnienia – podczas gdy jego poprzednik Nord CE 4 oferuje solidne, ale nierobiące już wrażenia 5500 mAh, nowy model ma zostać wyposażony w aż 7100 mAh! To ogromny skok, który może uczynić z CE5 jednego z liderów wydajności baterii w swojej klasie. Dla użytkowników szukających smartfonu, który nie wymaga codziennego ładowania (czy nawet co dwa dni), może to być świetna wiadomość.