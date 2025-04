Nowość Xiaomi z baterią 7550 mAh. Poco F7 melduje się po certyfikat

Poco F7 zbliża się wielkimi krokami do premiery, co potwierdza jego obecność w bazie certyfikacyjnej BIS. Jest to indyjski urząd, a Indie są głównym rynkiem Poco i to tam właśnie często odbywają się premiery kolejnych nowości tej marki. Mówi się, że smartfon może zadebiutować już w maju, podobnie jak jego poprzednik, Poco F6, który pojawił się na rynku w tym miesiącu rok temu.