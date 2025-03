POCO F7 Ultra i POCO F7 Pro trafiają do sprzedaży. Są prezenty na start

Moc, która przekracza granice

POCO F7 Ultra to urządzenie o ekstremalnej mocy obliczeniowej, wyposażone w układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Stworzony on został w technologii 3 nm i oferuje wzrost wydajności CPU o 45% i GPU o 44%, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii (w stosunku do poprzednika). Dzięki temu F7 Ultra osiągnął imponujący wynik 2843461 punktów w AnTuTu.