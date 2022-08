Fractal przedstawia cztery miniaturowe obudowy komputerowe

Znany szwedzki producent, Fractal, prezentuje nowe obudowy. Są to zminiaturyzowane wersje dostępnych już na rynku modeli Define 7 oraz Meshify 2.

Obecnie mało kto już korzysta z więcej niż jednej karty graficznej, nośników półprzewodnikowych na złączu PCI Express czy wewnętrznych, dedykowanych kart graficznych. Dotyczy to nie tylko zwykłych konsumentów, ale nawet i entuzjastów. Tym samym zestawy komputerowe mogą być znacznie mniejsze.

Fractal przygotował obudowy dla fanów małych PC

O ile kupno mniejszej płyty głównej w formacie Micro ATX czy Mini ITX nie stanowi problemu, podobnie jak i krótszej karty graficznej oraz zasilacza, tak gorzej sprawa ma się z obudowami. Jest ich na rynku mało, a co gorsza tylko część z nich to przemyślane, funkcjonalne konstrukcje. Szwedzi postanowili to zmienić.

W ostatnich dniach do oferty znanego i cenionego szwedzkiego producenta dołączyły cztery nowe obudowy. Mowa o modelach Fractal Meshify 2 Mini, Define 7 Mini, Meshify 2 Nano oraz Define 7 Nano. Dwie pierwsze skierowane są do fanów platform mATX, zaś dwie pozostałe do zwolenników mniejszych mITX.

Mimo niewielkich rozmiarów nowe szwedzkie konstrukcje pomieszczą chłodzenia procesora o wysokości do 167 milimetrów; karty graficzne o długości do 331 milimetrów i zasilacze ATX o długości do 165 milimetrów. Nie zabrakło też miejsca na układy chłodzenia wodnego z radiatorem 240-milimetrowym.

Opisywane obudowy trafiły już do pierwszych zagranicznych sklepów. Użytkownik ma do wyboru czarne i białe wersje kolorystyczne oraz warianty z lub bez okna z hartowanego szkła. Na dostępność w Polsce przyjdzie nam chwilę poczekać. Pierwsze recenzje nastrajają jednak bardzo optymistycznie.

Zobacz: Amerykanie rozpoczęli produkcję pamięci GDDR6X nowej generacji

Zobacz: Gelid prezentuej pieruńsko wydajne wentylatory do koparek kryptowalut

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Fractal

Źródło tekstu: oprac. własne