Amerykanie rozpoczęli produkcję pamięci GDDR6X nowej generacji

Przygotowania do produkcji kart graficznych nowej generacji trwają w najlepsze. Jeden z czołowych producentów pamięci wytwarza już kości GDDR6X dla NVIDII.

Każdą kartę graficzną do komputerów stacjonarnych możemy podzielić na kilka kluczowych elementów. Najważniejsze z nich to jednostka obliczeniowa, pamięci VRAM, sekcja zasilania oraz wyjścia wideo. Wszystko to osadzone na porządnym laminacie i doprawione odpowiednim układem chłodzenia.

Karty graficzne GeForce RTX 4000 pojawią się w październiku

Pierwsze skrzypce pod względem wydajności odgrywa zawsze GPU i VRAM oraz ich taktowania. A tak się składa, że lada moment na rynku pojawią się jeszcze szybsze pamięci. Zaoferuje je nam NVIDIA w serii GeForce RTX 4000, a wyprodukowane zostaną przez lidera w branży, czyli amerykańską firmę Micron.

W katalogu na oficjalnej stronie Micron Technology pojawiły się nowe pozycje. Mowa o kościach pamięci typu GDDR6X o przepustowości 21 oraz 24 Gbps. Będzie to spory skok wydajności względem wykorzystywanych do tej pory rozwiązań typu 19 i 19,5 Gbps (tylko GeForce RTX 3090 Ti miał GDDR6X 21 Gbps).

Nowe pamięci VRAM typu GDDR6X 21 Gbps mają trafić do kart GeForce RTX 4070, 4080 oraz 4090. Szybszy wariant zarezerwowany zostanie zapewne dla flagowca, jakim ma być Titan, lub układów profesjonalnych.

Więcej szczegółów takich jak pobór mocy czy potencjał w podkręcaniu na temat nowych kości pamięci opracowanych przez Microna i NVIDIĘ poznamy już w październiku. To właśnie wtedy na rynek ma trafić pierwsza karta graficzna z serii NVIDIA GeForce RTX 4000, czyli model RTX 4090.

Zobacz: Gelid prezentuej pieruńsko wydajne wentylatory do koparek kryptowalut

Zobacz: Intel prezentuje nowe karty graficzne Arc Pro A

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Micron, Shutterstock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne