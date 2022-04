Tak przewiewnej obudowy komputerowej dawno nie widziałeś!

Lubisz małe obudowy komputerowe? Twoje podzespoły potrzebują dobrej wentylacji? Nie chcesz wydawać dużo na nową "skrzynkę"? Odpowiedzią na wszystkie te pytania będzie obudowa ASUS AP201 z aż sześcioma panelami typu mesh!

Obudowa komputerowa jest często lekceważona przy składaniu nowego zestawu komputerowego. W końcu nie ma ona takiego wpływu na wydajność w grach i programach jak procesor czy karta graficzna. Mimo wszystko to ona w dużym stopniu odpowiada za temperatury podzespołów, a tym samym ma wpływ jak pozostałe podzespoły będą zachowywały się pod obciążeniem.

Obudowa ASUS AP201 dostępna będzie w bieli i czerni

Prócz tego, podobnie jak zasilacz, porządna obudowa jest inwestycją na lata. Jest ona bowiem w stanie przetrwać wiele lat. A jako, że każdy posiadacz komputera stacjonarnego potrzebuje w czymś schować swoje części, to nikogo nie dziwi ogrom firm oferujących swoje rozwiązania. Tym razem pochylimy się nad nadciągającym, arcyciekawym modelem od ASUS-a.

ASUS AP201 to nowa obudowa o wymiarach 350 x 205 x 460 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 5,8 kilograma. Wykonana została ze stali, tworzyw sztucznych oraz włókna szklanego. W jej środku pomieścimy płyty główne w formacie Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia o wysokości do 170 milimetrów oraz karty graficzne o długości do 338 milimetrów.

W przypadku zasilaczy w grę wchodzą jednostki ATX, SFX-L lub SFX o długości do 180 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano zaś trzy miejsca typu 3,5-cala i jedno miejsce 2,5 cala.

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do sześciu wentylatorów - dwa 120-milimetrowe na froncie, dwa 140- lub trzy 120-milimetrowie na topie i jeden 120-milimetrowy z tyłu. Fabrycznie otrzymujemy jedno mniejsze "śmigło" o nieznanej specyfikacji.

Panel I/O znalazł się z przodu, bliżej górnej krawędzi. Gości on dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB typu C, dwa złącza słuchawkowe oraz przycisk Power.

ASUS AP201 ma zadebiutować w Chinach w połowie przyszłego miesiąca. Sugerowana cena ustalona została na poziomie 499 RMB, czyli około 335 złotych. Do wyboru będzie czarna i biała wersja kolorystyczna.

Źródło zdjęć: expreview, ASUS

Źródło tekstu: oprac. własne