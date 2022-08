Pecety NVIDIA Stiudio dostępne w Polsce. Artysto, szykuj portfel!

Nvidia informuje, że do Polskich sklepów dojechały potężne desktopy z certyfikatem NVIDIA GeForce RTX Studio. Do tej pory znaczek NVIDIA Studio można było znaleźć tylko na laptopach.

Przypomnę, że platforma NVIDIA Studio to nie tylko mocny pecet z naklejką. To także sterowniki NVIDIA Studio i pakiety programistyczne. Dzięki temu autorzy programów graficznych, filmowych, do modelowania 3D i do animacji mogą perfekcyjnie dopasować swoje produkty do odpowiednich konfiguracji sprzętowych.

Sterowniki NVIDIA Studio mają oczywiście optymalizację dla gier, ale ich głównym zadaniem jest zapewnienie artystom najwyższej możliwej wydajności i stabilności podczas pracy w takich programach jak DaVinci Resolve, programy z Adobe Creative Cloud, Blender, Autodesk Arnold, Unreal Engine, V-Ray czy OBS Studio. Wymienione programy mogą uzyskać dostęp nie tylko do mocy obliczeniowej GPU, ale też do akceleracji modeli sztucznej inteligencji i oczywiście ray-tracingu w czasie rzeczywistym.

Komputery stacjonarne z certyfikatem NVIDIA GeForce RTX Studio mają oczywiście karty graficzne NVIDIA RTX 3060, 3060 Ti, 3070 Ti, 3080 Ti oraz 3090 Ti. Znajdziesz je w sklepach x-kom i Media Expert. Ceny są adekwatne do mocy, która w nich drzemie – startujemy od 10 tysięcy złotych.

