Mocny laptop nie tylko do grania. Potrafi więcej, niż sądzisz

Laptopa z wydajną kartą graficzną niemal automatycznie postrzegamy jako model dla graczy. Jednak świat nie jest tak zero-jedynkowy. Najnowsze układy z serii NVIDIA GeForce RTX mogą dużo więcej, niż tylko wyświetlanie jak największej liczby klatek na sekundę w popularnych grach.

Często odnoszę wrażenie, że laptopy postrzegamy dwuwymiarowo. Jeśli dany model ma słabszy układ zintegrowany, to jest do pracy biurowej czy nauki, a jeśli wydajną kartę GeForce GTX lub RTX, to służy do grania. Pewnie w większości przypadków ma to nawet uzasadnienie, ale w rzeczywistości nic nie jest tak proste. Mocne GPU nie służy tylko i wyłącznie do grania. Zastosowanie dla nich znajdą także wszelkiej maści profesjonaliści, naukowcy czy nawet uczniowie.

NVIDIA Studio, czyli co?

NVIDIA Studio to termin, którego firma używa w kontekście pewnego rodzaju ekosystemu, stworzonego z myślą o profesjonalistach. Dotyczy to zarówno osób zajmujących się filmami, programowaniem, fotografią, grafiką, jak i nauką. Mianem tym określane są między innymi laptopy, przystosowane do wymagających zadań.

Jednak producenci nie mogą używać nazwy NVIDIA Studio w kontekście dowolnego komputera przenośnego. Producent z zielonym logo stawia przed tego typu urządzeniami bardzo konkretne i rygorystyczne wymagania. To między innymi:

Układ graficzny GeForce RTX 3050, RTX AX1000 lub lepszy.

Procesor Intel Core i5 (serii H), AMD Ryzen R5 (serii H) lub lepszy.

16 GB pamięci RAM

Dysk SSD NVMe o pojemności co najmniej 512 GB

Fabrycznie skalibrowana matryca IPS o szerokim zakresie kolorów.

Jednak sama wydajność to nie wszystko. Uwagę zwracają wymogi stawiane przed ekranami laptopów. Muszą one być fabrycznie skalibrowane, aby jak najlepiej odwzorowywały kolory. Jeśli nie pracujecie ze zdjęciami, filmami lub grafiką, to możecie nawet nie zdawać sobie sprawę, jak ważne jest to dla twórców. Materiał stworzony na laptopie z dobrym odwzorowaniem kolorów będzie dobrze wyglądał na każdym ekranie. Odwrotnie już niekoniecznie. Dlatego coraz częściej producenci wprowadzają modele z ekranami OLED, np. ASUS Vivobook Pro 15 OLED z kartą RTX 3050.

Poza tym, chociaż są to urządzenia wyposażone w wydajne układy graficzne, dużą ilość pamięci RAM i mocne procesory, to z myślą o nich powstały inne sterowniki, które zostały stworzone dla twórców. W końcu to maszyny, dla których codziennością ma być edytowanie i renderowanie filmów w rozdzielczości nawet 8K, czy też tworzenie zaawansowanych scen 3D z Ray Tracingiem w czasie rzeczywistym. Dlatego sterowniki NVIDIA Studio są zoptymalizowane, aby wyciągnąć maksimum możliwość z GPU właśnie w tego typu zadaniach.

Jak możesz wykorzystać laptopy z grafiką NVIDIA?

Teoria teorią, ale jak w tym wszystkim ma się praktyka? Tak, jak sterowniki NVIDIA GeForce Game Ready optymalizowane są pod gry, tak sterowniki NVIDIA GeForce Studio optymalizowane są z myślą o konkretnych programach dla osób kreatywnych i profesjonalistów. Na długiej liście znajduje się cała masa software’u, w tym między innymi:

Pakiet Adobe (Adobe After Effect, Adobe Lightroom, Adobe Premiere Pro itp.)

Autodesk 3DS Max

Blender

Cinema 4D

Daz Studio

Redcine-X Pro

Unity

Unreal Engine

Streamlabs

OBS

Jak widać, z możliwości laptopów z wydajnymi grafikami NVDII możesz skorzystać w popularnych programach Adobe. W After Effects akcelerowane są kluczowe efekty, dzięki czemu renderowanie jest dużo szybsze. Podobnie wygląda to w Adobe Premiere Pro, który jeszcze lepiej potrafi wykorzystać możliwości GPU. W programie do obróbki wideo akcelerowane jest między innymi enkodowanie i dekodowanie (NVENC). Technologia NVIDIA CUDA pozwala także na edytowanie wideo w czasie rzeczywistym, a także nawet 5-krotnie szybsze eksportowanie materiału. Ciekawie prezentuje się także inteligentne śledzenie obiektów, które z wykorzystaniem sztucznej inteligencji potrafi dopasować proporcje wideo po forma przyjazny dla mediów społecznościowych. Wszystko to nie tylko ułatwia, ale przede wszystkim przyspiesza pracę, a nie od dzisiaj wiadomo, że czas to pieniądz.

A co z osobami, które tworzą wideo i obrabiają zdjęcia na własny użytek? Dla nich laptopy z grafikami NVIDIA również mają dużo do zaoferowania. Weźmy na przykład streamerów, którzy do transmitowania swojej rozgrywki na Twitchu lub YouTubie wykorzystują program OBS, Streamlabs lub podobny. W ich przypadku układy graficzne NVIDIA RTX oraz GTX pozwalają na wykorzystanie nowszego, ulepszonego kodowania za pomocą enkodera NVENC. Przekłada się on na większą liczbę wyświetlanych klatek na sekundę w porównaniu z kodowaniem x264 za pomocą procesora. Do tego dochodzi też rewelacyjne oprogramowanie NVIDIA Broadcast, z którego sam korzystam. Za jego pomocą, w połączeniu z grafiką NVIDII, może osiągnąć niesamowite efekty, np. usuwają niechciane dźwięki, jak szum komputera lub stukanie w klawiaturę, czy też zmiana tła kamery bez greescreena. Efekty możecie obejrzeć na poniższym wideo:

Nie tylko NVIDIA Studio

Chociaż wcześniej wspominałem o laptopach z certyfikatem NVIDIA Studio, to tak naprawdę nie muszą to być komputery tego typu. Równie dobrze twórcy mogą wykorzystać modele typowo gamingowe. W nich również da się zainstalować sterowniki NVIDIA Studio Driver. Pod względem wydajności i możliwości układów graficznych oferują one dokładnie to samo. Dlatego również dobrze sprawdzą się przy skomplikowanych obliczeniach, czy we wspominanych wcześniej programach, które potrafią wykorzystać ich możliwości, np. Dell G15, który możecie kupić w wersji nawet z grafiką GeForce RTX 3070 Ti.



Pomyślcie, jak taki komputer z układem NVIDIA GeForce RTX okazuje się przydatny w życiu internetowych twórców. Z jednej strony pozwala na wygodne streamowanie gier, aby po godzinach edytowanie wideo do opublikowania na YouTubie. Nie można też zapominać, że profesjonaliści, graficy komputerowi czy naukowcy to też ludzie i jak każdy inny, mogą chcieć po godzinach oddać się ulubionej rozrywce. Wtedy narzędzie, które służy im do pracy, może stać się też maszyną do zabawy. Tutaj z pomocą przychodzi nie tylko wydajność GPU, ale też wsparcie dla:

Ray Tracingu , który poprawia jakość grafiki

, który poprawia jakość grafiki NVIDIA DLSS , która poprawia wydajność dzięki sztucznej inteligencji

, która poprawia wydajność dzięki sztucznej inteligencji NVIDIA Reflex, która obniża opóźnienia

Mocna grafika nie tylko do grania

To wszystko sprawia, że laptopy z mocnymi układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX, ale też GTX musimy przestać postrzegać tylko w kategoriach sprzętu dla graczy. Oczywiście sprawdzą się w tej roli doskonale, ale to na tyle potężne i uniwersalne maszyny, że wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele mogą.

Jeśli szukacie właśnie tego typu urządzenia, to znajdziecie je w ofercie sklepu Media Expert. To między innymi gamingowe modele: ASUS TUF F15 FX506 z grafiką RTX 3050, wspominany już Dell G15 oraz Lenovo Legion 5 z układem RTX 3070. A jeśli zależy Wam konkretnie na modelach z serii NVIDIA Studio, to warto postawić na również wspominanego już ASUSA Vivobook Pro 15 OLED, czy też model Acer ConceptD 5 z grafiką GeForce RTX 3060 lub kartami RTX A3000 lub RTX A5000.

Tekst powstał we współpracy z firmą NVIDIA.

Źródło zdjęć: NVIDIA, Acer, ASUS