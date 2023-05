GeForce RTX 4060 Ti. To nie spodoba się graczom

Jeśli potwierdzi się specyfikacja karty graficznej GeForce RTX 4060 Ti, to gracze prawdopodobnie nie będą zadowoleni.

Już za kilka dni, według plotek, zadebiutuje karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti z 8 GB pamięci VRAM. Już teraz docierają do nas nieoficjalne informacje na temat jej specyfikacji. Gracze raczej nie będą zadowoleni i nie chodzi tylko o ilość pamięci i 128-bitowy interfejs.

Specyfikacja NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Według najnowszych informacji karta GeForce RTX 4060 Ti będzie miała jeszcze jedno ograniczenie, które może się nie spodobać graczom. Model ten prawdopodobnie będzie wykorzystywał interfejs PCI-Express x8, zamiast wersji x16.

Co prawda liczne testy pokazują, że różnice w wydajności nie są wielkie, ale jednak występują. Zazwyczaj jest to kwestia kilku klatek na sekundę, a czasami rozbieżność jest zerowa. Wiele zależy tutaj od samej gry.

Nie zmienia to faktu, że to jakiegoś rodzaju ograniczenie. Gracze już wcześniej narzekali na 128-bitową magistralę pamięci VRAM, a teraz dostali ku temu kolejny powód. Karta, jeśli plotki są prawdziwe, zadebiutuje 24 maja. Z kolei w lipcu do sprzedaży ma trafić model z 16 GB pamięci VRAM oraz wersja bez "Ti".

