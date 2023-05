GeForce RTX 4060 Ti 8 GB vs 16 GB - różnic będzie więcej

Okazuje się, że karty GeForce RTX 4060 Ti z 8 i 16 GB VRAM-u będą się od siebie różnić nie tylko ilością pamięci.

Wiemy, że NVIDIA prawdopodobnie szykuje aż trzy modele kart graficznych GeForce RTX 4060. Oprócz standardowego modelu na sklepowe półki mają też trafić dwie wersje RTX 4060 Ti z 8 i 16 GB VRAM. Początkowo pojawiały się głosy, że ilość pamięci to jedyna różnica między nimi. W rzeczywistości będzie ich trochę więcej.

GeForce RTX 4060 Ti 8 GB vs 16 GB

Według serwisu VideoCardz rozbieżności między modelami 8 i 16 GB będzie więcej. Przede wszystkim wariant z większą ilością pamięci ma bazować na układzie AD106-351, zamiast AD106-350. Nie wiemy, na czym dokładnie polega różnica między nimi, natomiast w obu konstrukcjach możemy spodziewać się 4352 jednostek CUDA.

Na tym lista zmian się nie kończy. Model z 16 GB pamięci VRAM ma mieć też wyższe TGP (Total Graphics Power). Co prawda tylko o 5 W (165 vs 160 W), więc w praktyce nie powinno mieć to wielkiego znaczenia. Pomimo tego jest to fakt warty odnotowania. Wciąż nie wiemy też, jakie będzie taktowanie wariantu RTX 4060 Ti 16 GB, ale możemy domniemywać, że na tym polu karty będą identyczne.

W tym miesiącu ma zadebiutować model GeForce RTX 4060 Ti 8 GB. Wariant z 16 GB pamięci VRAM ma pojawić się na sklepowych półkach dopiero w drugiej połowie lipca, razem ze zwykłą wersją RTX 4060 (bez Ti).

