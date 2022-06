Premiera GeForce RTX 40 opóźniona. Znamy nowe daty

Wygląda na to, że premiera kart graficznych GeForce RTX 40 została po cichu opóźniona. Na szczęście znamy nowe, prawdopodobne daty, w których nowe modele trafią do sklepów.

Chociaż NVIDIA nie ogłosiła oficjalnej daty premiery kart graficznych GeForce RTX 40, to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na wrzesień 2022 roku, przynajmniej w przypadku pierwszych konstrukcji. To może już być nieaktualne. Debiut modeli z architekturą Lovelace prawdopodobnie się opóźnił, ale obsuwa nie jest duża.

GeForce RTX 40 - kiedy premiera?

Najnowsze informacje zdradzają miesiące, w których mają trafić do sprzedaży poszczególne modele kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40. Zgodnie z dotychczasowymi plotkami najpierw na sklepowych półkach zagości najwyższy model RTX 4090. Ma to się stać nie we wrześniu, a miesiąc później, czyli w październiku tego roku.

W dalszej kolejności do sprzedaży trafią modele: RTX 4080 w listopadzie, RTX 4070 w grudniu oraz RTX 4060 już w pierwszym kwartale 2023 roku. Ostatnia karta może być pokazana na styczniowych targach CES 2023 w Las Vegas. Tym samym będzie podobnie, jak w przypadku serii RTX 30, bo o ile modele 3090, 3080 i 3070 zostały zaprezentowane w tym samym czasie, to do sklepów trafiły w kilkutygodniowych odstępach.

