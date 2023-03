Karty graficzne RTX 30 FE zniknęły z oficjalnego sklepu NVIDII

Z oficjalnego sklepu NVIDII zniknęły karty graficzne GeForce RTX 30. Chodzi konkretnie o modele Founders Edition.

NVIDIA najwyraźniej zaczyna powoli żegnać się z kartami graficznymi GeForce z serii RTX 30. W oficjalnym sklepie producenta w kilku państwach nie da się już kupić modeli stworzonych bezpośrednio przez zielonego producenta, czyli tzw. wersji Founders Edition.

Koniec z RTX 30 Founders Edition

Karty zniknęły między innymi z oficjalnego sklepu NVIDII w USA oraz Francji. Sprawdziłem także polską stronę i u nas również nie da się ich kupić. Na szczęście chodzi tylko o modele Founder Edition, przynajmniej na razie. Nadal dostępne są konstrukcje partnerów NVIDII, czyli MSI, Gigabyte'a, ASUSA czy innych firm. Poza tym wersje FE są nadal dostępne w niezależnych sklepach, ale raczej w niewielkich ilościach.

Nie jest to pierwszy raz, gdy karty GeForce RTX 30 Founders Edition znikają z oficjalnego sklepu NVIDII i nie chodzi o sytuacje, gdy wszystkie były wyprzedane. Podobnie stało się mniej więcej 2 lata temu, ale wtedy wynikało to z problemu technicznego. Tym razem niemal na pewno jest to po prostu koniec tych modeli. Firma z pewnością skupia się już na nowej generacji swoich GPU.

