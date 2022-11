NVIDIA kończy z drugą najpopularniejszą kartą graficzną wśród graczy

NVIDIA kończy produkcję drugiej najpopularniejszej karty graficznej wśród graczy, przynajmniej według statystyk Steama.

Chociaż GeForce RTX 4090 to w tym momencie najlepsza karta graficzna do gier, to gracze rzadko korzystają z tak drogich konstrukcji. Dużo większym powodzeniem cieszą się modele ze średniej półki. Jeden z nich właśnie kończy swój żywot, ponieważ NVIDIA kończy produkcję.

To koniec GeForce RTX 2060

Według statystyk Steama drugą najpopularniejszą kartą graficzną wśród graczy jest GeForce RTX 2060, który znajduje się w 5,9 proc. komputerów. Lepszy pod tym względem jest tylko GTX 1060, który może pochwalić się wynikiem 7,39 proc. Nieco gorzej radzi sobie RTX 2060 Super, który trafił do sprzedaży trochę później, ale i tak znajduje się wśród najpopularniejszych modeli.

Piszę o tym, ponieważ z Azji docierają do nas informacje, według których NVIDIA przestała zaopatrywać swoich partnerów w układy potrzebne do budowy kart RTX 2060 oraz RTX 2060 Super. Prawdopodobnie oznacza to ostateczny koniec produkcji. Przy okazji Zieloni poprosili producentów, aby do końca miesiąca ograniczyli dostępność tych modeli.

To prawdopodobnie też przygotowanie do premiery nowych, tańszych modeli z serii GeForce RTX 40. Wśród nich na pewno znajdzie się GeForce RTX 4060, który ma szansę przejąć pałeczkę pierwszeństwa wśród najpopularniejszych GPU wśród graczy.

Źródło zdjęć: Syamoes / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech