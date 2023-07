To wciąż najpopularniejsza karta graficzna wśród graczy. Ma już 4 lata

Jaka jest najpopularniejsza karta graficzna wśród graczy? Odpowiedź może zaskoczyć, bo to model, który ma już 4 lata.

Jeśli wydaje Ci się, że mnóstwo graczy korzysta z drogich kart graficznych pokroju GeForce RTX 4080, RTX 3080 czy nawet RTX 4070 lub 3070, to jesteś w błędzie. Zdecydowana większość z nas wybiera dużo tańsze modele, a najpopularniejszy z nich to już typowa konstrukcja budżetowa i na dodatek trochę już wiekowa.

Najpopularniejsza karta graficzna

Steam opublikował nowe dane na temat komputerów swoich użytkowników. Te zebrane zostały w czerwcu, więc są najnowszym wskaźnikiem tego, z czego korzystają dzisiejsi gracze. Jeśli chodzi o karty graficzne, to wciąż dużo większą popularnością cieszą się tańsze modele.

Najpopularniejsza w tym momencie karta graficzna to GeForce GTX 1650, która swoją premierę miała ponad 4 lata temu w kwietniu 2019 roku. To model budżetowy, który ma zaledwie 4 GB pamięci VRAM i można go kupić dzisiaj za około 720 zł. Na kolejnych miejscach znajdują się: GeForce RTX 3060 i GeForce GTX 1060.

Dopiero na 29. miejscu znajdziemy pierwszy model z serii RTX 40 i na dodatek jest to RTX 4060 w wersji laptopowej. Najpopularniejsza, desktopowa karta najnowszej generacji zajmuje dopiero 36. lokatę z wynikiem na poziomie zaledwie 0,6 proc. Jest to GeForce RTX 4070 Ti.

Jeśli chodzi o systemy operacyjne, to wciąż najczęściej wybieramy Windowsa 10, który znajduje się na 59,43 proc. komputerów. Należy jednak zaznaczyć, że jego udziały systematycznie spadają na rzecz Windowsa 11, który wśród graczy cieszy się coraz większą popularnością i dzisiaj osiąga wynik już 35,75 proc. (poprawa o 1,76 proc.).

Zobacz: ASUS stworzył nietypową kartę graficzną z dyskiem SSD

Zobacz: Nikt nie chce GeForce'a RTX 4060. Sprzedaż jest fatalna

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Wisnu Alis Munandar / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Steam