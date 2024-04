NVIDIA DLSS 3.7 poprawia jakość obrazu i wydajność

NVIDIA udostępniła pliki DLL do obsługi techniki skalowania obrazu DLSS 3.7. Nowa wersja nie wprowadza znaczących zmian, ale z testów wynika, że poprawia jakość obrazu oraz płynność rozgrywki.

NVIDIA udostępniła nowe pliki DLL dla techniki skalowania obrazu NVIDIA DLSS z oznaczeniem 3.7. Najważniejszą zmianą jest odblokowanie jednego z presetów, który ma kodową nazwie "Eager Donkey". Niektórzy zaczęli już go testować i zauważyli znaczącą poprawę w jakości obrazu, a w niektórych sytuacjach także większą liczbę wyświetlanych klatek na sekundę.

NVIDIA DLSS 3.7

Każdy, kto korzystał z NVIDIA DLSS, wie, że rozwiązanie to ma różne ustawienia. W grach zazwyczaj możemy wybrać najwyższą jakość, najlepszą płynność lub tryb zbalansowany. Dodatkowo dochodzą do tego jeszcze presety, które mogą wybrać twórcy danej gry. W przeciwieństwie do profili wydajności wybieranych przez graczy, te presety określają sposób, w jaki DLSS równoważy stabilność obrazu z ruchem.

No i właśnie DLSS 3.7 wprowadza nowy preset o nazwie "Eager Donkey". Pierwsze testy pokazują, że w niektórych grach pozwala on uzyskać lepszą jakość obrazu. Na przykład w Horizn: Forbidden West pojawia się mniej artefaktów. Z kolei w Cyberpunk 2077 obraz wydaje się ostrzejszy. Porównanie możecie zobaczyć na poniższym wideo:

Poza tym DLSS 3.7 wprowadza też obsługę skalowania alfa (ang. alpha upscaling), ale nie wiadomo, co to dokładnie oznacza. Rozwiązanie to musi zostać zaimplementowane przez twórców danej gry, więc aktualnie nie ma jak go sprawdzić. W przyszłości może się to zmienić i wtedy dowiemy się, co to dokładnie robi.

