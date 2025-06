RedMagic 10s Pro debiutuje globalnie. To nowy flagowiec dla graczy

Moc i wydajność bez kompromisów

Sercem smartfonu RedMagic 10S Pro jest układ Snapdragon 8 Elite Leading Version , wspierany przez nawet 24 GB pamięci RAM LPDDR5T i do 1 TB superszybkiej pamieci masowej UFS 4.1 Pro . Procesor osiąga aż 4,47 GHz , a układ graficzny przyspieszono do 1200 MHz . Producent chwali się też 40-procentowym wzrostem wydajności AI . Dodatkowy chip RedCore R3 Pro odpowiada za płynność gier i zaawansowane efekty graficzne, a całość chłodzi rozbudowany system ICE-X z ciekłym metalem, komorą parową i wentylatorem rozkręcającym się do 23 tysięcy obrotów na minutę . Efekt? Nawet podczas długich sesji gamingowych telefon nie przegrzewa się i nie traci wydajności.

Ekran i bateria – klasa premium

Smartfon wyposażono w 6,85-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1216 x 2688 pikseli, z odświeżaniem do 144 Hz, jasnością do 2000 nitów i błyskawicznym czasem reakcji (do 2500 Hz próbkowania dotyku). To ma zagwarantować płynność i precyzję w grach, a także świetną widoczność nawet w słońcu. Całość chroni szkło Gorilla Glass.