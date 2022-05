TeamGroup T-FORCE Vulcan Z to tanie i pojemne SSD dla graczy

Planujesz wymienić swój dysk talerzowy na nośnik półprzewodnikowy? Nie chcesz wydawać dużo pieniędzy? Świetnie się składa! TeamGroup zapowiada przystępne cenowo SSD 2,5" skierowane do graczy.

W ciągu ostatnich lat nośniki półprzewodnikowe, nazywane w skrócie SSD, wyraźnie potaniały. Tym samym nie są już zarezerwowane tylko dla wąskiego grona entuzjastów, ale również zwykłych śmiertelników. Trafiają również do starszych laptopów i komputerów stacjonarnych dając im nowe życie.

TeamGroup T-FORCE Vulcan Z to SSD o pojemności do 2 TB

SSD względem HDD oferują wyższe prędkości zapisu i odczytu oraz niższe czasy dostępu. Tym samym system, gry i aplikacje ładują się w oka mgnieniu, znacznie poprawiając komfort pracy na komputerze. Coraz popularniejsze w PC są nośniki typu M.2 PCIe, ale klasyczne rozwiązania 2,5" również się pojawiają. Najnowszym z nich jest propozycja z Tajwanu skierowana do graczy.

TeamGroup T-FORCE Vulcan Z to nowa seria SSD w standardzie 2,5" korzystających z interfejsu SATA III. Opisywane urządzenia mają wymiary 100 x 70 x 7 milimetrów i ważą 45 gramów. Mamy tutaj do czynienia z pamięciami typu 3D TLC NAND i bliżej nieokreślonym kontrolerem.

Użytkownicy do wyboru mają cztery różne pojemności - 240 GB, 480 GB, 1 TB lub 2 TB. Deklarowana wydajność to do 550 MB/s dla odczytu i do 500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Dotyczy to jednak największego SSD. Najmniejszy to nieco gorsza wydajność rzędu do 520 MB/s i 450 MB/s.

Nośniki TeamGroup T-FORCE Vulcan Z mają pojawić się w sprzedaży w połowie maja. Wyceniono je na 29 dolarów za wariant 240 GB, 46 dolarów za 480 GB i 82 dolary za 1 TB. Daje nam to równowartość około 129, 205 i 365 złotych. Należy jednak wziąć pod uwagę jeszcze polskie podatki. Na wersję o pojemności 2 TB poczekamy do trzeciego kwartału 2022 roku. Wszystkie modele objęte są 3-letnią gwarancja producenta.

Źródło zdjęć: TeamGroup

Źródło tekstu: oprac. własne