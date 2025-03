Nintendo Switch 2 będzie droższa niż się spodziewaliśmy

Nintendo Switch 2 to największe wydarzenie nadchodzących miesięcy

Chociaż dla wielu osób gry cyfrowe i konsole to jakieś mało istotne nisze, rozmawiamy tutaj o premierze konsoli, będącej następcą urządzenia, które trafiło do ponad 150 mln nabywców na całym świecie. Czyni to sprzęt Nintendo jednym z najpowszechniejszych urządzeń w domach na całym świecie.