Navitel R37 GPS: Nowość w ofercie Yanosika

Sprzęt

Yanosik od lat wspiera polskich kierowców, dostarczając narzędzia poprawiające bezpieczeństwo i komfort jazdy. Teraz, we współpracy z marką Navitel, wprowadza do swojej oferty premierowy model wideorejestratora Navitel R37 GPS. To nowoczesne urządzenie będzie dostępne ekskluzywnie w sklepie Yanosik od 21 marca.